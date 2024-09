Hangar Palooza, dal 26 al 29 settembre al Parco della Pace un festival per tutta la città

E’ tutto pronto per l’Hangar Palooza, il festival che da giovedì 26 a domenica 29 settembre porterà nell’area del Parco della Pace concerti e dj set, street food, mercatini, sport incontri, dibattiti e molto altro ancora. La seconda edizione dell’evento si presenta come un festival per tutta la città, con attività per ogni gusto ed età, che si svolgeranno il giovedì e il venerdì dalle 17 alle 3 di notte, il sabato e la domenica dalle 9 di mattina alle 3 di notte.

L’evento è organizzato dal Coordinamento Festival di Vicenza in collaborazione con il Comune di Vicenza.«Voglio ringraziare gli organizzatori e le associazioni che si sono messe in gioco per organizzare il Festival che più di tutti vuole offrire un ampio ventaglio di opportunità per le famiglie – afferma l’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai -. Con le iniziative che presentiamo oggi Hangar Palooza si conferma essere più di un evento, ma una vera e propria casa aperta all’intera città, uno spazio culturale, sportivo, di comunità, con iniziative a tutte le ore e per tutte le età, accessibile a prezzi popolari. È forse l’iniziativa più completa della nostra città e per questo fin dall’anno scorso il Comune è un partner attivo nell’organizzazione, al fianco dei festival che animano la nostra estate e che ancora una volta hanno dimostrato una professionalità senza pari organizzando questa seconda edizione. È un Festival che sa anche trasformare gli spazi: rispetto all’anno scorso, dove aveva già dato spunti per l’utilizzo del Parco della Pace, oltre ad ampliarsi in maniera importante mostra anche nuovi utilizzi degli ambienti del Parco, come l’Aerostazione – ad oggi mai sfruttata – e la pista di atterraggio che fungerà da parcheggio, dando vita così a un Festival che ruota a 360° intorno all’area Hangar».

«Dopo le 15mila persone della scorsa edizione, l’Hangar Palooza Festival torna come un grande contenitore in grado di ospitare e offrire occasioni di socialità, sport e cultura con quasi un centinaio di attività – continua Marco Furegon, del Jamrock, in rappresentanza del Coordinamento Festival di Vicenza -. La superficie quadruplica rispetto all’anno scorso, arrivando ai 12mila metri quadri di area festival, comprendendo oltre ad hangar e parcheggio anche una grande area verde che sarà a disposizione delle associazioni per le attività sportive, ma anche a famiglie e cittadini che potranno utilizzarla liberamente. Ci sarà inoltre uno spazio conferenze con circa 200 posti a sedere. Anche il lago, situato vicino agli hangar, quest’anno farà parte del Festival con la possibilità di provare kayak e canoa».In programma ci sono attività sportive, convegni e presentazioni, musica e intrattenimento, attività su diritti umani e sostenibilità, e per bambini e famiglie. Per tutti i quattro giorni ci saranno inoltre truck food, lo spazio mercato curato da Tacate al Mercatin con artigiani e produttori locali, gazebo delle associazioni locali.

SportL’area sport sarà aperta fin dalle 18 di giovedì 26 settembre con la torre per arrampicata sportiva e uno skate park, dove si terranno anche corsi, contest ed esibizioni. Nel corso del Festival si terranno inoltre un torneo di Street Basket 3v3, uno di green volley e uno di ultimate fresbee. Non mancheranno yoga, tiro con l’arco, canoa, tennis, allenamenti intensivi e tanto altro: tutte attività che sportivi e non potranno provare presentandosi direttamente al Festival. Inoltre, domenica farà tappa all’Hangar Palooza “Pedalando in rosa”, iniziativa di sensibilizzazione sui tumori femminili organizzata da Loretta Pavan e dagli Amici del Quinto Piano nell’ambito dell’”Ottobre Rosa”.

Talk e presentazioniIl Festival sarà anche un’occasione per approfondire e riflettere su temi del passato, presente e futuro. I talk saranno aperti giovedì 26 settembre dalla presentazione di Gino Cecchettin del libro “Cara Giulia – Quello che ho imparato da mia figlia”, i cui proventi saranno destinati alla fondazione Giulia e alle associazioni del territorio che si occupano di violenza. Venerdì 27 novembre l’ex sindaco Giorgio Sala dialogherà con il professore ed esperto di storia contemporanea Emilio Franzina parlando di “Vicenza negli anni del regime fascista, gli anni della guerra e la lotta nella Guerra di liberazione”. Si proseguirà sabato 28 settembre con la presentazione del libro “La neve in fondo al mare” da parte dell’autore Matteo Bussola e per approfondire il tema della fragilità adolescenziale con lo psicoterapeuta Alberto Rossetti. Domenica 29 settembre la giornalista ambientale e scrittrice Valeria Barbi parlerà di “Biodiversità: cos’è e perché è importante per il pianeta e per noi”.All’Hangar volo sarà inoltre presente la mostra “Vicenza 1944: le bombe sulla città”, tratta dall’album di Giovanni Maria Sandrini, in collaborazione con la Biblioteca civica Bertoliana.

Musica e intrattenimentoLa seconda edizione di Hangar Palooza Festival regalerà anche delle serate all’insegna dei grandi live. Si parte giovedì 26 settembre con Miserable Man Official e sul main stage il reggae dei Mellow Mood. Venerdì 27 settembre apriranno la serata i Delicatoni per lasciare poi spazio al collettivo di artisti internazionali Toy Tonics. Sabato 28 settembre toccherà prima a C+C=Maxigross e poi alla musica italiana contemporanea con Motta. Per concludere domenica 29 settembre Los Muchos Gramos anticiperanno lo show musicale di Valerio Lundini & I Vazzanikki.

Diritti umani e sostenibilitàGrazie all’impegno del Comune e del Forum per la pace saranno numerose le proposte dedicate ai diritti umani e alla sostenibilità.Nell’area gazebo saranno presenti le associazioni con Medici Senza Frontiere, Donna Chiama Donna, Unicomondo, Operazione Colomba, Emergency, Mediterranea, Collettivo Rotte Balcaniche Alto Vicentino, Amnesty International, Greenpeace, Pedaliamo ASD, WWF, Lipu, Sea Shepherd, LAV, Mir, Rete del Parco della Pace, Casa per la Pace di Vicenza, Centro Diritti Umani Università di Padova.Ci saranno inoltre incontri e approfondimenti dedicati al rifiuto della guerra e delle armi, ai diritti umani e anche alla plastica, ad orsi e lupi e alla gestione del Parco della Pace.Per bambini e adulti ogni giorno sono in programma laboratori di circo e giocoleria, racconti e letture animate e attività interattive.

Bambini e famiglieSabato 28 settembre all’Hangar Palooza Festival si terrà la festa di inizio anno educativo e scolastico 2024-2025. Negli spazi dell’Hangar Palooza Festival si svolgerà una giornata di festa durante la quale bambini e famiglie potranno vivere esperienze educative e culturali promosse dall’assessorato all’istruzione in sinergia con l’assessorato alla cultura e con la Biblioteca civica Bertoliana. Ci saranno momenti e percorsi di lettura in collaborazione con Nati per Leggere, laboratori grafici-pittorici a cura del Sistema integrato zerosei e nel pomeriggio l’incontro “Dalla parte dei bambini. Alleanza subito, fin da subito!” dedicato alle politiche dell’inclusione e realizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto – Ambito territoriale di Vicenza.Tra le attività per bambini e famiglie ci saranno anche un laboratorio di circo e giocoleria a cura di Dottor Clown Italia (26 settembre, ore 17), un gioco di indagine a squadre a cura di Unicomondo (27 settembre, ore 18), un laboratorio su semi e api a cura di Unicomondo (28 settembre, ore 10), un laboratorio creativo sui diritti umani a cura di Amnesty International (28 settembre, ore 14) e letture e attività colorate a cura di Donna chiama donna (28 e 29 settembre, ore 16.30).Inoltre, tutti i giorni i più piccoli potranno divertirsi nell’area gonfiabili e cimentarsi con le attività dell’area sport.

Accesso al FestivalNei giorni della manifestazione sarà possibile accedere esclusivamente alle zone all’interno del Parco della Pace dedicate al festival, che avrà una superficie totale di circa 10 mila metri quadrati tra hangar, piazzali ed aree verdi adiacenti.Gli organizzatori invitano a raggiungere il Festival in modo sostenibile (sarà a disposizione una postazione per il bike-sharing di Ridemovi), ma sarà disponibile anche un parcheggio, collocato nell’ex pista di atterraggio, con una capienza di oltre 1500 posti (costo di ingresso 5 euro ad automobile). Si dovrà accedere al parcheggio dall’entrata al Parco della Pace di strada Sant’Antonino 59, mentre l’uscita sarà in viale Ferrarin. Accanto all’ingresso saranno inoltre disponibili gratuitamente parcheggi per persone con disabilità, per le biciclette e le moto.L’ingresso al Festival sarà ad accesso libero fino alle 15; dalle 15 alle 19 entrata a 1 euro; dalle 19 entrata a 2 euro.