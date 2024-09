“Grappa: un rito, un mito”. Distillerie aperte torna domenica 6 ottobre

Una giornata dedicata alla grappa, prodotto simbolo dell’enogastronomia vicentina, tra visite guidate e degustazioni negli storici impianti della provincia.Domenica 6 ottobre quattro distillerie della provincia ospiteranno quanti vorranno scoprire il mondo della grappa in occasione della 27ª edizione di Distillerie Aperte, iniziativa organizzata da Confartigianato Imprese Vicenza con il contributo di EBAV e VIART. Dalle 10 alle 18 il pubblico avrà la possibilità di partecipare a visite guidate ed esperienze di degustazione che permetteranno di conoscere da vicino il processo di produzione dei distillati e di scoprire i segreti e le tradizioni che i maestri distillatori condividono e tramandano da anni.Ottenuti attraverso un processo che permette di concentrare i sapori e gli aromi degli ingredienti utilizzati, i distillati sono uno dei prodotti tipici di Vicenza: la provincia conserva e tramanda l’antica arte della distillazione dal 17° secolo ed è famosa in tutta Italia e oltre confine per la varietà di distillati pregiati, che spaziano dalle classiche grappe ai liquori aromatici.

Per l’edizione di Distillerie Aperte 2024, è stato studiato un rebranding grafico che punta a esaltare l’essenza artigianale e autentica della grappa, un vero simbolo del territorio. Da qui il nuovo payoff “Grappa, un rito, un mito”.

L’obiettivo è promuovere non solo i distillatori locali, ma anche l’intero ciclo di produzione artigianale che rende la grappa un prodotto unico e profondamente radicato nella tradizione e che vuole però proporsi anche un pubblico più giovane alla scoprata dei sapori (e profumi) locali.

Programmi completi della giornata e prenotazioni (diretta alle distillerie) sul sito: https://www.confartigianatovicenza.it/distillerie-aperte/

Ecco cosa propongono le quattro distillerie aderenti all’iniziativa.

La Distilleria F.lli Brunello di Montegalda, oltre alla visita guidata alla distilleria in funzione, proporrà un gioco gustativo nella sala storica con degustazioni dei prodotti Brunello, tra cui il nuovo London Dry Gin “Gran Khan”, un’edizione limitata dedicata a Marco Polo. Al banco cocktail, i bartender prepareranno drink esclusivi a base dei prodotti della distilleria. Verrà presentato il nuovo marchio aziendale, rivisto e attualizzato per riflettere la continua evoluzione dell’azienda e che racchiude i valori delle 5T: Tempo, Territorio, Tradizione, Tipicità, Talento.

Dopo un aperitivo di benvenuto con Bitter a base di grappa di produzione propria, la Distilleria Li.Di.A di Villaga propone la visita alla distilleria in funzione per scoprire come la vinaccia fresca diventa grappa d’eccellenza. La degustazione delle grappe e liquori sarà associata a prelibatezze locali a km 0 come formaggi e dolci artigianali. E non mancheranno altre novità.

Alla Distilleria Schiavo di Costabissara sarà mostrato il metodo di distillazione discontinuo. Si potrà poi visitare il Museo per immergersi nella storia della grappa. Non mancheranno le degustazioni dei prodotti abbinati a prelibatezze dolci e salate, che permetteranno di scoprire come la grappa esalta ogni piatto. Durante la visita verrà presentata la nuova Vodka Cabiria e il restyling della Grappa Pinot Nero. Al banco cocktail anni ’80, i mixologist offriranno creazioni uniche a base di Vodka Cabiria e Grappa Pinot Nero.

La Distilleria Poli di Schiavon propone la visita alla distilleria e al Poli Museo della Grappa. Verrà presentato Herbalis, il nuovo amaro officinale con quindici piante, che fonde tradizione erboristica e brandy invecchiato 3 anni. L’Accademia Botanica offrirà un percorso formativo con Jacopo Poli, mastro botanico, che metterà alla prova le abilità sensoriali dei partecipanti. Infine, degustazioni guidate.