Grande successo per la forma gigante di Asiago Dop alle Latterie Vicentine

Si è svolto domenica a Bressanvido “Latterie Vicentine in festa”, l’evento a porte aperte nel più grande polo produttivo di formaggio Asiago DOP. Anche quest’anno migliaia di persone hanno preso parte alla giornata di festa organizzata dalla cooperativa vicentina, divertendosi tra le numerose attività in programma. Prima tra tutte, la visita immersiva allo stabilimento a bordo del simpatico trenino che ha permesso ai partecipanti di scoprire da vicino il processo produttivo di Latterie Vicentine.

Grande affluenza allo straordinario Showcooking che ha visto insieme ai fornelli La Carla blog, spumeggiante food blogger veneta e lo Chef Amedeo Sandri, professionista della ristorazione da oltre 50 anni. La cuoca della porta accanto, che attraverso il suo blog intrattiene “tose” e “tosi” con ricette e divertenti gag, e il “Cuoco operaio”, fiero ambasciatore della cultura gastronomica veneta che promuove una cucina di recupero, hanno coinvolto il pubblico nella preparazione di due gustosi primi piatti. Il delizioso risotto con zucca e formaggi e il saporito orzotto con funghi e formaggi preparati durante lo show sono stati distribuiti tra i partecipanti appagando tutti i palati.

Numerose le attività proposte per le famiglie, tra i gonfiabili e l’aia con gli animali da cortile. I laboratori per bambini hanno registrato il tutto esaurito: “Casaro per un’ora” – proposto in tre repliche per soddisfare tutti i partecipanti -, “Piccoli chef pasticceri crescono”, “Giocare con l’arte”, “Mi diverto con gli scacchi”. Molto apprezzati anche l’“Horror Puppets Show” de El Bechin, gli spettacoli di arte circense e giocoleria.

Il momento più significativo della giornata è stato il taglio della forma di formaggio Asiago DOP più grande al mondo, frutto della passione e dell’esperienza degli esperti casari che l’hanno prodotta con il latte delle malghe dell’Altopiano dei Sette Comuni. Gli oltre 1300 kg di bontà sono stati letteralmente presi d’assalto dai presenti che se li sono spartiti fino a tarda serata riuscendo quasi ad esaurire l’intera forma. Il Presidente di Latterie Vicentine, Alessandro Mocellin, ha così commentato: “Il taglio della forma è il momento più emozionante della giornata, ma al suo interno c’è un significato importante: il nostro stabilimento apre le porte per far vedere come si lavora il formaggio: la gente ci tiene a conoscere ciò che mangia. Noi siamo orgogliosi del nostro operato e con piacere e trasparenza apriamo al pubblico gli stabilimenti.”

Come ogni anno il ricavato della vendita del formaggio è stato dato in beneficenza ad associazioni che operano con impegno nel territorio: l’Associazione Braccio di Ferro, che offre supporto a bambini con gravi patologie, la Fondazione Terapia Cellulare del Diabete, che si occupa di ricerca e innovazione per combattere il diabete, Regalati un Sorriso APS, che offre un sostegno concreto a chi ne ha più bisogno.

Il Sindaco di Bressanvido, Luca Franzè, ha espresso grande soddisfazione per il successo della giornata, sottolineando l’importante ruolo dell’azienda per la comunità: “Con i suoi numerosi soci, Latterie Vicentine è una risorsa fondamentale non solo per l’economia, ma anche per la cura delle terre e la valorizzazione della produzione locale”.

Nel weekend i formaggi di Latterie Vicentine sono stati protagonisti anche della XX edizione di Caseus Veneti che si è tenuta a Piazzola sul Brenta (PD). Il prestigioso concorso, che ha attirato a Villa Contarini produttori caseari da tutta Italia e da diverse parti d’Europa, ha valutato quest’anno quasi 400 formaggi premiando le eccellenze. Sul podio hanno brillato i formaggi di Latterie Vicentine: Asiago Dop Stravecchio oltre 15 mesi ha ottenuto il primo posto, Asiago Vecchio 10-12 mesi il secondo posto, Brenta Selezione Oro il terzo posto.

“Orgoglioso della mia grande squadra – commenta Mocellin – a partire dai soci allevatori fino ai dipendenti in azienda e a tutti i collaboratori. E’ proprio grazie all’altissima qualità del nostro latte, alla professionalità e alla passione della squadra che riusiamo a ottenere questi importanti risultati.”

“Transumando: vieni, scopri e gusta”, il grande evento che abbraccia le tre manifestazioni di Bressanvido (Latterie Vicentine in Festa, Festa della Transumanza, Festival dell’Agricoltura) si concluderà il 12 ottobre con il convegno Arav sullo “stress da caldo nella vacca da latte: genetica, benessere, razionamento, tecnologie per una zootecnia resiliente”. Il convegno chiude il ciclo di incontri del Festival dell’Agricoltura che quest’anno ha tagliato il traguardo della decima edizione.

Transumando è frutto della collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, Latterie Vicentine, il Comitato Tecnico Scientifico del Festival dell’Agricoltura, la Pro Loco e la Consulta Giovani di Bressanvido.

Tutte le informazioni su Transumando sono disponibili nel sito www.transumandobressanvido.it e nelle pagine social @transumandobressanvido