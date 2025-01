Giovane vicentino fugge dopo incidente nel quale è rimasta ferita una donna: denunciato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio, si è verificato un incidente stradale a Vicenza, in Viale Quadri, all’incrocio con la Strada di Bertesina. Il sinistro ha coinvolto due veicoli e ha visto un giovane vicentino, Z.M., protagonista di una fuga immediata dopo l’incidente.

Secondo le ricostruzioni della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) di

Vicenza, il 24enne, residente a Caldogno (VI), stava percorrendo il viale a bordo di una Opel Astra

quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, ha provocato il sinistro, impattando contro la

Dacia Logan guidata da G. J., una donna residente a Torri di Quartesolo (VI). Dopo l’incidente, Z.M.

ha lasciato il luogo senza prestare soccorso alla conducente coinvolta, un comportamento che ha

spinto immediatamente le forze dell’ordine a avviare le indagini.

Sono bastate poche ore ai militari intervenuti per rintracciare l’autovettura in fuga ancora danneggiata

e raccogliere le testimonianze, che hanno permesso di risalire a Z.M., il quale risultava essere il

conducente del veicolo prestato da un suo amico. Il giovane è stato denunciato per omissione di

soccorso e lesioni personali colpose. Le indagini sono ancora in corso per accertare le cause precise

dell’incidente. Nel frattempo, Z.M. dovrà rispondere delle accuse davanti alla Procura della

Repubblica.

La donna vittima dell’incidente è stata soccorsa e trasportata all’ospedale civile di Vicenza, dove i

medici le hanno diagnosticato una prognosi di 5 giorni. Fortunatamente, le sue condizioni non sono

gravi.