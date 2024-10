Giovane con coltello ucciso – A Verona 120 ristoratori pagano l’avvocato al poliziotto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un gruppo di 120 ristoratori veronesi ha avviato una raccolta fondi per sostenere le spese legali di un agente della Polfer, indagato per eccesso colposo di legittima difesa dopo aver sparato e ucciso Moussa Diarra, un 26enne originario del Mali, fuori dalla stazione di Porta Nuova. Diarra, in evidente stato di squilibrio, avrebbe danneggiato auto e vetrine brandendo un coltello. La colletta, promossa da Simone Vicentini, titolare di un bar, mira a esprimere vicinanza all’agente e sarà attiva fino a fine novembre, con tutti i fondi devoluti al poliziotto per affrontare l’iter giudiziario.