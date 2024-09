Giornata Alzheimer: a Malo un coro speciale all’Auditorium San Gaetano

Giornata mondiale dell’Alzheimer – 21 settembre 2024

Sabato 21 settembre l’Auditorium San Gaetano di Malo ospiterà un coro speciale

È composto dagli ospiti del reparto protetto del Centro servizi Muzan e dai componenti del coro Kaliantos coadiuvati da DanzaPiù.

Malo – È davvero un coro speciale quello che si esibirà sabato 21 settembre alle 16.00 presso l’Auditorium San Gaetano di Malo, con ingresso libero.

Grazie alla preziosa collaborazione del coro Kaliantos di Stefania Lanaro e DanzaPiù di Malo, è stato infatti possibile creare una formazione composta da una cinquantina di elementi, suddivisi equamente tra i componenti del coro e gli ospiti del nucleo protetto del Centro servizi Muzan, con alcuni loro familiari e parte dei volontari che quotidianamente donano la loro presenza nel reparto Di.Co. (Disturbi del comportamento), che ospita complessivamente 40 persone affette da Alzheimer e altre forme di deterioramento cognitivo.

“Ri-Accordarsi. Groviglio di emozioni, armonia di voci”: è questo il titolo dell’esibizione, che sarà accompagnata al pianoforte da Massimo Zulpo, e che non a caso si svolge in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer.

«Abbiamo organizzato questo evento, così come la serata informativa dello scorso anno – sottolinea Elisa Gonzo, presidente del Muzan -, sempre con il medesimo obiettivo: sensibilizzare la popolazione su questo tipo di patologie che, quando si presentano, hanno lo stesso effetto di uno Tzunami, sia per i pazienti sia per i loro famigliari. Per questo motivo la nostra attenzione è rivolta anche ai cosiddetti Caregiver, che in ambito domestico offrono il loro sostegno, fino a quando è possibile. Per noi, inoltre, è fondamentale fare rete non solo con le istituzioni, ma anche con le associazioni di volontariato che si occupano di queste tematiche, per poter affrontare con sempre maggior efficacia le tante problematiche che da soli è sicuramente più difficile risolvere».

La serata, che gode del patrocinio del Comune, è il frutto del “Progetto canto”, una delle molteplici attività settimanali previste dall’equipe educativa del Muzan, e prende spunto dai canti popolari di un tempo che rievocano ricordi ed emozioni, che aiutano a Ri-cordarsi e Ri-accordarsi, per trasmettere emozioni attraverso la musica e il canto.

Al termine è previsto un piccolo rinfresco.