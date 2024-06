Flying Disc, a Padova le finali dei campionati italiani

Si concluderà nel week end dell’8 e 9 giugno a Padova la stagione agonistica dell’ultimate italiano, disciplina del flying disc promossa dalla Figest, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, e in particolare dalla specialità Flying Disc, che già lo scorso anno si è fatta conoscere nella città veneta grazie ai Campionati Europei Junior Under 20, ospitando centinaia tra ragazzi e ragazze provenienti da tutta Europa.

Dopo le fasi finali delle altre categorie (Open e Women B, serie C e tutte le giovanili, U20, U17 e U15) disputate nelle settimane scorse, il gran finale prevede gli incontri che definiranno la classifica della serie A Open e della serie A Women del Campionato italiano. I Campionati categoria mixed, dove maschi e femmine giocano insieme, saranno in autunno.

Negli impianti di parco Brentella in strada Pelosa a Padova sabato 8 si disputeranno quarti e semifinali che definiranno la classifica e assegneranno lo scudetto 2024. Per la Open A sono già in semifinale One Tribe Bologna e Cotarica Grandes Rimini, che attendono i vincenti tra BFD La Fotta White Bologna e Barbastreji CUS Padova e tra Discobolo Bologna e l’altra squadra BDF, La Fotta Red. Da definire anche la seconda retrocessione, dopo quella di One Tribe Next Gen di Bologna.

Sempre sabato nella serie A Women invece le ragazze di BDF Shout White e Shout Red affronteranno le vincenti degli incontri tra Tequila Boom Boom Rimini e CUS Padova Tane Malefiche e tra DiscoBolo Bologna e un’altra compagine bolognese targata BFD, le Cheetahs. Anche per le ragazze verrà definita una seconda retrocessione, dopo quella delle One Tribe.

Le finali per il primo e secondo posto e per il terzo e quarto di entrambe le categorie saranno invece giocate tutte domenica negli impianti di parco Brentella.