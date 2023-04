Elezioni Vicenza – Ierardi (FdI): “Qui si raccontano favole”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Se leggiamo il comunicato del candidato sindaco del Partito Democratico, e cambiamo la firma, potrebbe essere stato scritto da chiunque, soprattutto da un qualsiasi candidato di centrodestra, perché ogni parola è un pezzo di manifesto del nostro mondo, non di quello a cui appartiene Possamai. Un candidato del PD che parla come uno di Centrodestra può solo generare confusione di identità. Ma a questo ci siamo già abituati” – commenta il coordinatore provinciale di FdI, Mattia Ierardi – “Se poi alla modalità liberal aggiungiamo che, ad esempio si dimentica di ammettere che negli anni in cui è stato capogruppo di maggioranza era talmente distratto da non accorgersi che al Palasport la sua giunta non ha visto palla, il racconto diventa fantasy. Giusto per mettere le cose in ordine alla città che rischia l’illusione ottica del centrosinistra politicamente così fluido ricordo che proprio al Palasport c’è un intervento di 1,4 milioni di euro che prevede il rinnovo degli spogliatoi e soprattutto la il rifacimento degli impianti di riscaldamento, intervento propedeutico a qualsiasi altro. Se quando Possamai era in maggioranza si fosse occupato della struttura su cui stiamo intervento noi, in questi anni avremmo sicuramente avuto la possibilità di potenziarlo. Ma” – conclude Ierardi – “anche grazie a lui abbiamo dovuto intervenire dove non si era fatto nulla. Qui si raccontano favole e si fa finta di essere stati altrove mentre il PD governava la città “