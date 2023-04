Elezioni Vicenza – Cicero propone la cabinovia per Monte Berico

Riceviamo e pubblichiamo: da Claudio Cicero candidato sindaco

Claudio Cicero: “Cabinovia per salire a Monte Berico. Una rivoluzione per rendere più accessibile il Santuario”

Con la TAV torna la possibilità di investire in azioni concrete in città. Una di queste è un progetto di Claudio Cicero per risolvere un’annosa questione e collegare direttamente il centro al Santuario di Monte Berico: la cabinovia. “La cabinovia sarebbe una soluzione moderna, ecologica, elettrica e a impatto zero – dichiara – e sarebbe utilissima sia alla città che al Santuario”. L’idea del candidato sindaco della lista cicero-impegno a 360° è di collegare la stazione (rinnovata per la tav e che trova grazie proprio all’operazione Tav le risorse necessarie) al colle con quattro cabine (due per l’andata e due per il ritorno). “In questo modo ci sarebbero meno auto, meno pullman e quindi meno smog e meno colonne. Sarebbe fondamentale creare un accesso alla stazione anche sul lato di viale Fusinato, dove c’è lo spazio anche per allestire un parcheggio da almeno 400 posti auto. A quel punto potrebbe essere liberato piazzale della Vittoria, che verrebbe messo a disposizione per attività come i mercatini natalizi o per servizi dedicati ai pellegrini. Merita di essere considerato anche il suggestivo angolo di visuale sul centro storico”