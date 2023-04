Elezioni – Celebron (Lega): “La Cgil scende in campo con il candidato PD Possamai, scelta elettorale e non nell’interesse dei lavoratori”

“La CGIL scende in campo ufficialmente solo per il candidato del PD, invitato unico all’Assemblea di oggi. Si capisce ancora meglio le ragioni delle scelte recenti elettorali e non nell’interesse dei lavoratori.” Il ViceSindaco Matteo Celebron, candidato della Lega a sostegno del Sindaco Francesco Rucco con il centrodestra civico per il 2023/2028, rivela la scelta di campo palese della CGIL oggi.

“La vergognosa scelta politica palese fatta dalla CGIL di invitare solo il candidato sindaco del PD alla loro Assemblea di oggi”, afferma il ViceSindaco Matteo Celebron, candidato della Lega a sostegno del Sindaco Francesco Rucco con il centrodestra civico per il 2023/2028, “rappresenta l’ennesima dimostrazione di una posizione chiara che, forse anche all’insaputa dei loro iscritti, hanno deciso di prendere, portando in campagna elettorale i diritti dei lavoratori. Ci ricordiamo tutti infatti 5 anni fa che invece organizzarono un confronto tra i candidati e stavolta invece sono pancia a terra per il PD senza se e senza ma. Questo dimostra che avevamo più che ragione quando abbiamo detto che alcune posizioni che dalla CGIL hanno preso su alcune vicende recenti ad esempio sull’accordo con la Polizia Locale, erano del tutto elettorali e andavano contro gli interessi dei lavoratori e addirittura contro la sicurezza della polizia locale e dei cittadini. Adesso ci mettono la firma di quale candidato sindaco abbiano in fondo pensato quando hanno fatto quelle scelte, lo stesso che oggi abbiano ossequiato per dimostrargli la vicinanza. La gaffe istituzionale e sindacale di oggi rappresenta un messaggio chiaro a lavoratori e cittadini che da oggi hanno la conferma che c’è un Sindaco che si chiama Francesco Rucco e che pensa al bene della città a prescindere dalle bandiere. E c’è invece un candidato sindaco che usa la CGIL anche a danno dei lavoratori per fare propaganda elettorale”.