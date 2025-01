Una donna, un’attrice che ha marchiato indelebilmente l’arte teatrale del Novecento: Eleonora Duse resta ancor oggi, a oltre cent’anni dalla sua morte nell’aprile 1924, una delle figure più significative e iconiche che abbiano mai calcato un palcoscenico. Il Comune di Vicenza torna a omaggiare “la divina” dopo il successo dello spettacolo “Il filo rosso tra Arrigo e Lenor”, andato in scena lo scorso novembre al Teatro Spazio Bixio, con un nuovo appuntamento, da un’idea di Monica Becco, dal titolo “Eleonora Duse – Una vita nel teatro, il teatro in una vita” scritto dalla poetessa torinese Marvi del Pozzo, edito nel 2024 da La Vita Felice, e portato in scena da Theama Teatro, che si terrà sabato 18 gennaio 2025 ore 16 presso l’Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza.

«Proponiamo una seconda occasione di approfondimento su Eleonora Duse ancora una volta grazie alla collaborazione con Theama Teatro. La celebre attrice, figura iconica del Novecento ha ancora molto da insegnarci, come comprenderemo ascoltando gli attori che all’Odeo del Teatro Olimpico narreranno la sua vita, emozionate e intensa» – commenta l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin.

Dei nove volumi di poesia pubblicati a oggi dalla del Pozzo – nei quali sono tratteggiati i ritratti di personaggi famosi – quello dedicato alla Duse figura come uno dei più memorabili. In “Eleonora Duse – Una vita nel teatro, il teatro in una vita” l’autrice dà vita a un dialogo scenico in cui la figura della celeberrima attrice emerge in tutte le sue sfaccettature, regalando al pubblico la narrazione di una vita intensa, emozionante, delicata e audace; di una donna, per usare le parole dell’autrice, «capace di insegnare la volontà, la passione per la propria professione, l’indipendenza totale dall’uomo, in qualsiasi campo e a qualsiasi costo, pur mantenendo il gusto per la femminilità, coltivando la capacità di seduzione, il fascino assoluto dell’eterno femminino, il gusto dell’amore che ha bisogno di essere coltivato con l’uomo, che non è mai una controparte, ma un compagno e un complice, anche nei momenti di incomprensione».

Gli attori Franca Grimaldi, Piergiorgio Piccoli e Michela Imbrunito daranno forma a un reading che interseca le voci della Duse, di Arrigo Boito (compagno dell’attrice per oltre un decennio) e della figlia Enrichetta.

«Le numerose iniziative legate al centenario della morte di Eleonora Duse – evidenzia l’autrice, che sarà presente la sera dell’evento – mi hanno offerto l’occasione di approfondire la figura della più importante attrice italiana di tutti i tempi, nonché capocomica e impresaria teatrale, unica donna antesignana, nel periodo di fine Ottocento-primo Novecento, di una professione che ai giorni nostri potremmo definire di imprenditrice teatrale a tutto tondo, incredibile per intelligenza, volontà ferrea, fascino e capacità artistica e imprenditoriale insieme. Fu una persona eccezionale che seppe, pur nelle sofferenze e nelle contraddizioni di una vita ambivalente, creare se stessa, la propria vasta cultura, una fama universale».

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili