Domenica a Parco Querini ‘Camminando tra gli sport’

La 16^ edizione di “Camminando tra gli sport”, che torna l’8 settembre a Parco Querini con la consueta organizzazione dell’amministrazione comunale e dell’Asd Sport.Vi e la co-organizzazione del CONI, ospiterà ben 60 società di tutte le discipline, ma anche una decina di associazioni che si occupano di “pet” (cani, alpaca, rapaci) o che sono collegate al mondo dello sport.

L’evento, domenica prossima dalle 10 alle 19 (in caso di maltempo verrà spostato a domenica 15 settembre), punta a superare i 15.000 visitatori tra appassionati, piccoli e grandi sportivi, che potranno conoscere direttamente le nuove tendenze, le proposte tradizionali e quelle emergenti più adatte a loro.

La rassegna è stata presentata oggi a palazzo Trissino dall’assessore allo sport Leone Zilio, dal presidente di Sport.Vi Davide De Meo, dall’ideatore della manifestazione ed ex assessore Umberto Nicolai, dal presidente del CONI Veneto Dino Ponchio e dal delegato CONI Vicenza Giuseppe Falco.

Quest’anno, infatti, a Parco Querini avrà un posto d’onore il CONI nell’ambito del “Festival dello sport” della Regione del Veneto, che nel 2024 è regione europea dello sport. Alle 11.30, saranno ospiti sul palco il pugile plurititolato Luca Rigoldi e le atlete Ottavia Cestonaro ed Alice Muraro, reduci dalle Olimpiadi.

In più, oltre alla consueta presenza di coreografie particolari ed accattivanti proposte da giovanissimi sportivi, ci saranno un’area gonfiabili ed una dedicata agli animali. Non mancheranno tornei, attività da conoscere e provare con un’attenzione particolare all’inclusività, info point delle società, gazebo con materiale sportivo e alimenti bio, e poi ancora, tatami, reti da volley, canestri, campetti da tennis, campi da hockey, oltre a un’area street food in via Rumor (che per l’occasione verrà chiusa al traffico veicolare).

«Celebriamo l’8 settembre, festa della città, con un grande evento di promozione dello sport, che vogliamo sia appunto una festa prima che competizione – ha dichiarato l’assessore Zilio -. La nostra amministrazione crede molto nella forza di queste manifestazioni per diffondere la conoscenza delle discipline sportive, anche di quelle meno note ma preziose per la crescita dei ragazzi. Lo sport è salute, è socialità, è coltivare lo spirito di gruppo, ed è per tutti: per questo a Parco Querini saranno ospitate anche società che si occupano di pet e di discipline inclusive».

«Ancora una volta Sport.Vi è partner della Città di Vicenza nell’organizzare questa manifestazione che promuove tutti gli sport, anche quelli considerati a torto “minori” ma fatti in realtà di sacrifici e impegno – ha detto il presidente di Sport.Vi De Meo -. Da parte nostra, la macchina è rodata e ci aspettiamo davvero migliaia di ragazzi all’inizio di questa stagione sportiva, per conoscere tutte le opportunità che la pratica di ogni disciplina può offrire».

«Ho ideato 16 anni fa questo grande evento – ha aggiunto l’ex assessore Nicolai -, fiducioso che potesse essere non solo un’occasione per le famiglie ma anche una vetrina per le nostre società sportive. Mi auguro che anche in futuro sia compreso sempre più il senso di “Camminando tra gli sport”, perché diventi un “posto al sole” per i piccoli club che sono importantissimi però nel nostro tessuto sportivo cittadino».

Nell’evento di domenica si inserisce anche la tappa vicentina del Festival dello Sport veneto organizzato da Regione e CONI, che porta in tutte le province una serie di manifestazioni promozionali dove le società possono far vedere anche ai non addetti ai lavori cosa fanno per i giovani. «L’obiettivo è far crescere in tutti la voglia di fare sport – ha commentato il presidente del CONI Veneto Ponchio -. In Veneto ci sono 650.000 tesserati, 11.000 società sportive, 150.000 addetti dei quali il 99,6% è volontario. Un esercito su cui dobbiamo investire, anche in prospettiva futura, sapendo che il movimento sportivo regionale è tornato quest’anno ai livelli pre-covid come numero di società e di iscritti, con un boom di discipline quali tennis, atletica, volley».

«Vicenza è la prima provincia veneta e sesta in Italia per polisportività e per diffusione della pratica sportiva, secondo i dati del Sole24ore – ha aggiunto il delegato CONI Vicenza Falco -. Abbiamo 117.000 tesserati, 95.000 atleti, 1.000 società, 10.000 dirigenti 5.000 tecnici, 2.000 ufficiali di gara. Registriamo inoltre una tendenza sempre maggiore alle unioni tra società, per fare sistema e ridurre i costi in maniera virtuosa. Un bel percorso, in cui Vicenza è leader in Veneto, garantendo a tantissime discipline margini di crescita sempre più elevati».