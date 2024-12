Domenica 29 dicembre il Vescovo Giuliano apre il Giubileo in diocesi: tutti gli appuntamenti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel 2025 ricorre l’anno giubilare ordinario che la Chiesa cattolica celebra ogni 25 anni e che papa Francesco aprirà la notte di Natale. Per suo desiderio, questo Anno Santo è dedicato alla speranza e in tutte le diocesi del mondo verrà aperto domenica 29 dicembre.

Nella diocesi di Vicenza, la celebrazione inizierà alle 14,30 nella Chiesa di Santa Corona a Vicenza. Qui il vescovo Giuliano aprirà la liturgia che poi si snoderà in un pellegrinaggio verso la Cattedrale, dove presiederà la Messa solenne alla quale ha invitato in modo speciale i ragazzi e le ragazze ministranti. “L’Anno Santo è l’occasione per tutti di rinnovamento della vita ed è un’opportunità preziosa per fare spazio all’iniziativa di Dio e alla presenza di fratelli e sorelle”, ha detto mons. Brugnotto. “Il 2025 si apre chiedendoci di riconoscere i segni concreti dell’amore di Dio anche in un contesto geopolitico segnato dalla “terza guerra mondiale a pezzi” come richiama spesso papa Francesco. La speranza non delude perché fondata nella certezza che Dio è all’opera nella storia e agisce continuamente per il bene di tutti. Solo chi spera compie scelte che contribuiscono a rendere l’uomo più umano e la casa comune più vivibile per tutti”, ha concluso il Vescovo.

Per i Cattolici l’Anno Santo rappresenta un “tempo straordinario di grazia” dedicato alla riconciliazione e alla remissione di peccati. Questo evento particolarissimo, chiamato anche “Giubileo” nasce molto prima del Cristianesimo, tanto che si può trovare la sua origine nell’Antico Testamento: la legge di Mosè prevedeva infatti che ogni cinquant’anni fosse dichiarato un Anno Santo per restituire l’uguaglianza a tutti i figli di Israele. L’etimologia del termine “Giubileo” deriva da yobel, termine ebraico con cui veniva indicato il corno di capro il cui suono dichiarava l’inizio dell’Anno Santo. Durante questo anno veniva lasciata riposare la terra, gli schiavi erano liberati e i debiti venivano rimessi in quanto i creditori rinunciavano a riscuotere.

L’Anno Santo 2025, in quanto Giubileo “ordinario”, non prevede l’apertura di Porte Sante, che saranno esclusivamente quelle delle quattro Basiliche papali di Roma, alle quali il Papa aggiungerà, con intento simbolico, una “Porta Santa” in un carcere.

Ogni Vescovo può invece stabilire delle “chiese giubilari” dove recarsi in pellegrinaggio, vivere il Sacramento della Riconciliazione e poter ottenere l’Indulgenza, come definito dal Papa attraverso la Penitenzieria apostolica. Le Chiese giubilari nella diocesi di Vicenza sono sette: la Cattedrale a Vicenza, il santuario Madonna di Monte Berico a Vicenza, il santuario Grotta di Lourdes del Beato Claudio Granzotto a Chiampo, il santuario di santa Giuseppina Bakhita a Schio, il santuario Madonna della Salute a Scaldaferro, la Chiesa San Pancrazio a Barbarano Vicentino e il Santuario Antoniano Chiesa San Daniele a Lonigo.

Il prossimo appuntamento diocesano sarà l’11 febbraio con il giubileo dei malati nella basilica di Monte Berico, mentre il 25 maggio verrà celebrato in diocesi il giubileo di ragazzi, genitori e famiglie. La diocesi organizza inoltre tre pellegrinaggi a Roma: dal 25 al 27 aprile a Roma per i ragazzi, dal 29 luglio al 3 agosto per i giovani e dal 26 al 28 settembre per tutti coloro che desiderano partecipare. Sul sito della diocesi sono disponibili tutte le informazioni.