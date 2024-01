Dogi’s Cross nel segno di Sirbu e Bernasconi

Il Veneto corre sui prati di Noventa Padovana (PD): quasi 1.200 atleti hanno fatto passerella al Parco ex Fornace nella domenica del Dogi’s Cross, il primo dei sei appuntamenti su cui si svilupperà la stagione veneta della corsa campestre. La tappa inaugurale, organizzata dall’Atletica Riviera del Brenta, era valida per i tre classici campionati di società (assoluto, promozionale e master) che scandiscono l’inverno regionale. Primi acuti dell’anno, nelle gare assolute, per Mihail Sirbu (Gs Quantin Alpenplus), dominatore della prova maschile sui 10 km, e per Valentina Bernasconi (Atl. Mogliano), leader nella prova femminile sugli 8 km. Il 24enne bellunese d’origine moldava ha chiuso in 33’35”, precedendo nettamente Stefano Furlani (Atl. Vicentina, 34’04”) e Giacomo Esposito (Atl. San Biagio, 34’13”). La 38enne trevigiana, ex azzurra della pista, ha invece rimontato e staccato nel finale la conterranea Nikol Marsura (Assindustria Sport), reduce dal secondo posto nella prova corta del Campaccio. Bernasconi ha completato la prova in 32’12”, precedendo di 3” Marsura (32’15”). Più indietro, terza, Elisa Marcon (Atl. Vicentina, 32’59”). Le gare juniores sono state vinte da Giovanni Pavanello (Atl. San Biagio) ed Elisa Clementi (Atl. Vicentina). Tra gli allievi doppietta della Silca Ultralite Vittorio Veneto che ha portato sul gradino più alto del podio Riccardo Cenedese e Giulia Meneghetti. Nelle affollate prove del settore promozionale, successi di Alberto Felice Berengo (Csi Atl. Provincia di Vicenza) e Anita Marchi (Atl. Vis Abano) nella categoria cadetti e di Massimo Toniolo (Pol. Dueville) e Anna Frasson (Fiamme Oro Padova) in quella ragazzi. In apertura di mattinata, prima che il ghiaccio lasciasse posto al fango, spazio anche per i master con Marco Padoan (Vicenza Runners) primo nel raggruppamento riservato alle categorie maschili under 60 (6 km), mentre Giorgio Mazzer (Eurovo Atl. Pieve di Soligo) ed Elisa Comisso (Vittorio Atletica) hanno tagliato per primi il traguardo nella sfida dedicata agli over 60 e alle donne (4 km). Prossima tappa della stagione sui prati già domenica prossima, 21 gennaio, a Vittorio Veneto, dove il Cross Città della Vittoria sarà valido come prima prova di qualificazione al campionato italiano assoluto di società, come seconda prova del campionato regionale promozionale di società e come campionato regionale individuale master.

CLASSIFICHE. MASCHILI. Settore assoluto. Seniores/promesse (10 km): 1. Mihail Sirbu (Gs Quantin Alpenplus) 33’35”, 2. Stefano Furlani (Atl. Vicentina) 34’04”, 3. Giacomo Esposito (Atl. San Biagio) 34’13”. Società: 1. Vicenza Marathon 302, 2. Atl. San Biagio 185, 3. Assindustria Sport 88.

Juniores (7 km): 1. Giovanni Pavanello (Atl. San Biagio) 25’20”, 2. Kevin Lodi (Gruppo Atletico Bassano 1948) 25’22”, 3. Federico Pizzato (Team Treviso) 25’23”. Società: 1. Atl. Vicentina 158, 2. Fiamme Oro Padova 137, 3. Atl. San Biagio 86.

Allievi (5 km): 1. Riccardo Cenedese (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 18’13”, 2. Raffaele Faronato (Coin Venezia) 18’20”, 3. Simone Mognato (Atl. Riviera del Brenta) 18’39”. Società: 1. Atl. Vicentina 149, 2. Atl. Riviera del Brenta 119, 3. Triathlon & Training SSD 117. Società (combinata assoluta): 1. Atl. Vicentina 356, 2. Vicenza Marathon 302, 3. Atl. San Biagio 298.

Settore promozionale. Cadetti (3 km): 1. Alberto Felice Berengo (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 11’15”, 2. Edoardo Longo (Us Intrepida) 11’16”, 3. Alessandro Camillo (La Fenice 1923 Mestre) 11’18”. Società: 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza 329, 2. Pol. Dueville 197, 3. Us Intrepida 173.

Ragazzi (1,5 km): 1. Massimo Toniolo (Pol. Dueville) 6’10”, 2. Luca Formentin (Fiamme Oro) 6’14”, 3. Tommaso Pattaro (Atl. Audace Noale) 6’14”. Società: 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza 337, 2. Novatletica Città di Schio 265, 3. Fiamme Oro Padova 254.

Settore master. SM35 (6 km): 1. Enrico Pizzuti (HRobert Running Team) 22’40”. SM40 (6 km): 1. Marco Padoan (Vicenza Runners) 20’58”. SM45 (6 km): 1. Paolo La Placa (HRobert Running Team) 21’53”. SM50 (6 km): 1. Michele Bedin (Polisportiva Brentella) 21’51”. SM55 (6 km): 1. Hamid Nfafta (Atl. Valdobbiadene) 23’20”. SM60 (4 km): 1. Giorgio Mazzer (Eurovo Atl. Pieve di Soligo) 16’19”. SM65 (4 km): 1. Agostino Libanori (Salcus) 16’43”. SM70 (4 km): 1.Silvano Rigoni (A.A.A. Malo) 17’37”. SM75 (4 km): 1. Adriano Liviero (G.P. Avis Taglio di Po) 20’17”. SM80 (4 km): 1. Antonio Valle (Tortellini Voltan Martellago) 30’25”. Società: 1. HRobert Running Team 217, 2. Atl. Riviera del Brenta 91, 3. Atl. Valdobbiadene 50.

FEMMINILI. Settore assoluto. Seniores/promesse (8 km): 1. Valentina Bernasconi (Atl. Mogliano) 32’12”, 2. Nikol Marsura (Assindustria Sport) 32’15”, 3. Elisa Marcon (Atl. Vicentina) 32’59”. Società: 1. Atl. San Biagio 87, 2. Atl. Vicentina 53, 3. Atl. Mogliano 30.

Juniores (5 km): 1. Elisa Clementi (Atl. Vicentina) 20’21”, 2. Leila Colussi (Ana Atl. Feltre) 20’25”, 3. Federica Pranovi (Atl. Riviera del Brenta) 20’58”. Società: 1. Fiamme Oro 110, 2. Ana Atl. Feltre 86, 3. Atl. Vicentina 56.

Allieve (4 km): 1. Giulia Meneghetti (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 15’52”, 2. Chiara Padoin (ATL-Etica San Vendemiano) 16’09”, 3. Beatrice Vedovato (Atl. Albore Martellago) 16’17”. Società: 1. ATL-Etica San Vendemiano 63, 2. Atl. Albore Martellago 59, 3. Silca Ultralite Vittorio Veneto 56. Società (combinata assoluta): 1. Atl. Vicentina 159, 2. Fiamme Oro Padova 151, 3. Ana Atl. Feltre 130.

Settore promozionale. Cadette (2 km): 1. Anita Marchi (Atl. Vis Abano) 7’57”, 2. Giorgia Meneghetti (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 8’01”, 3. Viola Bizzotto (Gruppo Atletico Bassano 1948) 8’10”. Società: 1. Atl. Vis Abano 356, 2. Csi Atl. Provincia di Vicenza 188, 3. Silca Ultralite Vittorio Veneto 177.

Ragazze (1 km): 1. Anna Frasson (Fiamme Oro Padova) 4’02”, 2. Ester Gardin (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 4’09”, 3. Margherita Dalle Molle (Tri Schio Asd) 4’10”. Società: 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza 293, 2. Fiamme Oro Padova 239, 3. Atl. Insieme Verona 177.

Settore master. SF35 (4 km): 1. Carlotta Roccotelli (Atl. Riviera del Brenta) 18'56". SF40 (4 km): 1. Lisa Carraro (Vicenza Marathon) 16'41". SF45: 1. Elisa Comisso (Vittorio Atletica) 16'21". SF50 (4 km): 1. Giovanna Ricotta (Polisportiva Brentella) 16'46". SF55 (4 km): 1. Augusta Serci (Atl. Biotekna) 17'57". SF60 (4 km): 1. Donatella Ragazzo (ASD Barizza Sport) 19'31". SF65 (4 km): 1. Maria Cristina Dal Santo (A.A.A. Malo) 20'52". SF70 (4 km): 1. Luigina Salvagno (Gs Quantin Alpenplus) 24'06". SF75 (4 km): 1. Liviana Piccolo (Atl. Insieme Verona) 25'07". Società: 1. Atl. Insieme Verona 35, 2. Atl. Riviera del Brenta 24, 3. Atl. Valdobbiadene 23.