Depeche Mode a Padova: fissata la data del concerto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

C’è una grande notizia per i fan italiani dei Depeche Mode: nel 2025 gli Strangelove – The Depeche Mode Experience, la più influente tribute band del gruppo britannico al mondo, sarà in Italia per tre appuntamenti imperdibili, a partire da Firenze (1 aprile), passando per Brescia (2 aprile), fino a Padova (3 aprile).

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

I biglietti saranno disponibili a partire da venerdì 13 dicembre su Ticketmaster, Ticketone e punti vendita autorizzati.

Strangelove – The Depeche Mode Experience è considerata la tribute band dei Depeche Mode più influente al mondo. I loro show sono frutto di un lavoro sistematico per ricreare il classico “sound dei Depeche”, perfezionato nel corso degli anni in una performance davvero unica. Tanto da meritarsi i complimenti del membro dei Depeche Mode Martin Gore, che ha affermato: “È tutto riprodotto così nei minimi dettagli che fa paura!”.

Gli Strangelove catturano la vera essenza dei Depeche Mode, incluso il loro look unico, il suono inconfondibile e, soprattutto, la presenza dinamica sul palco, trasportando i fan in un viaggio nel tempo unico e irripetibile che tocca diversi momenti importanti della “original” band capitanata da Dave Gahan.

Negli ultimi anni, gli Strangelove – The Depeche Mode Experience hanno rivisitato in maniera pressoché perfetta oltre 50 successi dei DM, ricreandone dal vivo l’aspetto, la sensazione e l’energia giovanile di uno spettacolo dei Depeche Mode nel loro prime: nessun dettaglio è trascurato, del palcoscenico ai cambiamenti di costume che riflettono diverse epoche della storia dei Depeche Mode.

Strangelove – The Depeche Mode Experience è un gruppo “atlatico”, con membri sia inglesi che americani: il loro percorso inizia 15 anni fa e dal 2010 portano i loro show in giro per il mondo. La prossima primavera, gli Strangelove si imbarcheranno per il loro primo tour in Europa, con tre date italiane a Firenze, Brescia e Padova: “Siamo incredibilmente entusiasti di celebrare questo grande traguardo con i fan di tutta Europa”, dice il cantante/chitarrista/fondatore Brent Meyer.

In questo tour europeo si celebrerà il 40° anniversario dell’album leggendario dei Depeche Mode “Black Celebration”, scritto e registrato a Londra e Berlino nel 1985 e ricordato per il suo suono oscuro e innovativo e per la sua profonda influenza sulle scene della musica elettronica e alternativa.

“Black Celebration occupa un posto speciale nel cuore di tanti, siamo onorati di rendere omaggio a questo album innovativo con un tour che riflette veramente il suo impatto”, commenta la band.

Oltre ad un set incentrato sull’album, ci sarà anche un set aggiuntivo composto da altri grandi successi presi dai 4 decenni di vita dei Depeche Mode.

In definitiva, gli Strangelove – The Depeche Mode Experience sono uno dei rari casi in cui una tribute band riesce a creare l’illusione che il pubblico stia effettivamente assistendo a un concerto dei Depeche Mode. Non resta che ammirarli dal vivo e per la prima volta in Italia la prossima primavera.