Denever, le distillerie con il nome del ginepro

Gin e liquori trevigiani avranno sapore e gusto bellunese. A Vittorio Veneto nei prossimi giorni apriranno infatti le Distillerie venete Denever, una nuova attività dedicata alla produzione di distillati e liquori di alta qualità. E ad elaborare le ricette dei prodotti è e sarà il bellunese Vincenzo Agostini, già apprezzato nel territorio per la sua storica grappa Le Crode, prodotta nell’omonima distilleria di Caorera, ultimo baluardo artigianale della grappa bellunese.

Agostini in Denever sarà mastro distillatore e amministratore delegato.

Denever (che in dialetto significa “ginepro”) sarà presente sul mercato con una linea che comprende quattro prodotti artigianali che hanno raccolto diversi premi internazionali: il Gin London Dry; il Gin Epro, premiato con la medaglia d’argento ai Bartender Spirits Awards negli Stati Uniti; il Vermouth Venetico Extra Dry, il primo vermouth a base di prosecco tranquillo, medaglia d’argento alla prestigiosa The International Wine & Spirit competition di Londra; e l’Assenzio Puro Bianco, medaglia d’oro ai Winehunter awards del Merano wine festival.

L’obiettivo è di costruire una solida realtà produttiva all’interno del territorio.

In uno scenario italiano in cui a fare da padrona è l’esportazione di liquori, la società che vede, oltre ad Agostini, il coinvolgimento di Claudio Gava, Marco Alò e Federico Quarato, ha deciso di scommettere non solo su un nuovo marchio, ma anche su un nuovo impianto produttivo, che avrà sede nell’area della vecchia laneria di Vittorio Veneto, nel trevigiano.

«Una scelta in controtendenza con il mercato – spiega Agostini – che oggi vede nascere continuamente nuovi brand, in particolar modo nell’ area del Gin, che vengono tutti prodotti dalle stesse grandi distillerie industriali. Riteniamo che a medio e lungo termine siano le competenze in fatto di distillazione, l’originalità dei prodotti e una cura artigianale della loro realizzazione a garantire al nostro brand un futuro da protagonisti in questo mercato».

La distilleria Denever aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 29 ottobre, con una festa che sarà aperta alla cittadinanza, ai rappresentanti istituzionali e alle altre imprese del territorio che vorranno entrare in contatto con il nuovo progetto. In quest’occasione sarà presentato il progetto ambizioso dei soci fondatori che auspicano, in pochi anni, di stabilizzare una nuova realtà produttiva in grado di crescere in un settore del Made in Italy tra i più iconici e promettenti.