Dal 22 giugno quattro appuntamenti di cucina multiculturale

Torna anche quest’anno il “Laboratorio multi-cucina”, rassegna di quattro serate di cucina multiculturale per conoscere cibi e tradizioni cimentandosi ai fornelli insieme a persone provenienti da altri Paesi.L’iniziativa a cura del Comune di Vicenza è organizzata in collaborazione con l’associazione Via Firenze, 21 Onlus ed è finanziata dalla Regione del Veneto attraverso la misura di sostegno al reddito Ria.La prima serata, a tema Siria e Marocco, si svolgerà sabato 22 giugno; a seguire si avvicenderanno le serate Perù (26 giugno), Colombia (6 luglio) e infine Nigeria-Ghana (13 luglio).«In questo periodo storico di difficoltà e incertezza è importante valorizzare le esperienze e i progetti che contribuiscono a favorire l’inclusione sociale e il superamento dei pregiudizi – sottolinea l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto -. Le quattro serate di scambio e convivialità nascono anche per favorire la creazione di nuove relazioni e la conoscenza di altre culture attraverso il cibo, preparato da donne che sono radicate nel nostro territorio e che attraverso le loro competenze ci aiutano a costruire nuovi modi di comunicare. È quindi con piacere che invito a partecipare numerosi a questi eventi».Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle 18 alle 20 al centro Sportivo di via Pascoli, 9 e si concluderanno con un momento conviviale.L’ingresso, ad offerta libera, prevede la prenotazione telefonica allo 0444221020 oppure tramite email all’indirizzo vicenzasolidale@comune.vicenza.it.