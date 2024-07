Curiosità – Risolto il mistero del buco sul tappo della penna Bic

Fin da quando abbiamo imparato a scrivere, la penna a sfera Bic è stata una presenza costante nella nostra vita quotidiana. Dal 1950, questa penna, riconoscibile per la sua silhouette e il caratteristico cappuccio, ha venduto oltre 100 miliardi di esemplari in tutto il mondo.

Un aspetto distintivo delle penne Bic, introdotto negli anni ’90, è il piccolo foro sulla testa dei cappucci. Questo dettaglio, apparentemente insignificante, ha una grande utilità: prevenire il soffocamento in caso di ingestione accidentale. Sia bambini che adulti, spesso, masticano i cappucci delle penne, correndo il rischio di ingoiarli. Il foro permette all’aria di circolare nella trachea anche se il tappo rimane incastrato nella gola.

Questo foro non è un semplice optional, ma un requisito obbligatorio per tutti i cappucci delle penne, conforme alla norma ISO 11540. Questa normativa specifica le “Specifiche per i cappucci per ridurre il rischio di asfissia” per gli strumenti di scrittura e marcatura. Se osservi da vicino, noterai che tutti i cappucci delle penne hanno questo piccolo foro, una misura di sicurezza adottata per proteggere gli utenti di tutte le età.