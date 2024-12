Cornedo – Pirata travolge scooter: rintracciata grazie alle telecamere. Il sindaco: “Videosorveglianza fondamentale”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Cornedo Vicentino (VI) – Due ragazze, di 19 e 17 anni, sono state coinvolte in un incidente stradale mentre si trovavano a bordo di uno scooter lungo via Budrion, al confine tra Cornedo e Valdagno. L’automobilista responsabile, una quarantenne residente a Valdagno, si è allontanata senza prestare soccorso, ma è stata rintracciata dalla polizia locale grazie alle telecamere di videosorveglianza e agli impianti targa system.

«La sicurezza stradale è una priorità assoluta per la nostra amministrazione – ha dichiarato il sindaco di Cornedo Vicentino, Francesco Lanaro – e questo episodio dimostra l’importanza di strumenti come la videosorveglianza, che ci permettono di individuare e sanzionare comportamenti inaccettabili. Siamo sollevati che le due ragazze coinvolte non abbiano riportato gravi conseguenze e auguriamo loro una pronta guarigione».

L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 alla rotatoria che collega il sottopasso della bretella alla SP 246 e alla strada in destra Agno. Secondo i rilievi della polizia locale, lo scooter, con a bordo le due giovani, aveva già impegnato la rotatoria quando è stato urtato dall’auto, che ha proseguito senza fermarsi.

Fortunatamente, la velocità moderata ha evitato il peggio: le due ragazze sono cadute sull’asfalto riportando solo contusioni e lievi ferite. Soccorse dal Suem 118, sono state trasportate all’ospedale di Valdagno per le cure del caso.

Grazie alle testimonianze delle ragazze e all’analisi dei filmati delle telecamere, la polizia locale ha identificato la conducente, alla quale è stata ritirata la patente e notificata una denuncia per omissione di soccorso. Inoltre, è stata emessa una sanzione amministrativa di 167 euro. La donna potrà ora fornire la propria versione dei fatti in tribunale.