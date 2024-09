Controlli all’interno dell’autostazione SVT di Vicenza: pluripregiudicato arrestato dalla Polizia di Stato

Nella serata di ieri, gli Agenti della Squadra “Volanti” della Questura di Vicenza hanno effettuato un mirato controllo all’interno dell’Autostazione SVT di Vicenza, anche in seguito ad alcune segnalazioni inoltrate dalla citata società che gestisce il trasporto pubblico locale.

All’interno dell’area, i Poliziotti hanno trovato un noto pregiudicato – F.A.A. un 29enne cittadino italiano senza fissa dimora – che dalla consultazione degli archivi di Polizia, risultava avere a suo carico un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena di 1 anno e 22 giorni di reclusione per un furto aggravato in abitazione commesso a Vicenza il 6 dicembre 2023 e per lesioni commesse a Vicenza il 30 luglio 2020.

L’uomo è stato pertanto accompagnato in Questura – dove è stato trovato in possesso di un coltello con lama di 20 cm e di un cacciavite lungo 30 cm (per il cui è stato denunciato) – e quindi arrestato ed accompagnato presso il Carcere di Vicenza, dove permane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per scontare la citata pena.

L’arrestato si è reso responsabile in passato di diversi gravi reati: lo scorso anno aveva aggredito un anziano signore intervenuto per difendere una ragazza in Piazza del Mercato Nuovo a Vicenza.