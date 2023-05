Confcommercio Vicenza su decreto lavoro: “Ridurre il costo del lavoro”

Nicola Piccolo, presidente di Confcommercio Vicenza, interviene per commentare le misure varate dal Governo il 1 maggio con il Decreto Lavoro. “Giusto l’obiettivo di ridurre il cuneo attraverso l’esonero parziale contributivo sui redditi da lavoro dipendente. Apprezzabile anche il maggior tetto di detassazione per il welfare aziendale, anche se la misura è limitata solo ai dipendenti con figli a carico. Sono entrambi interventi che attribuiscono più potere d’acquisto alle famiglie, quindi positive, nonostante l’ammontare non superi mediamente i 100 euro mensili per lavoratore. Determinante – sottolinea – sarà proseguire in questa direzione e trovare al più presto le risorse per confermare i tagli al cuneo anche per il 2024. Noi di Confcommercio auspichiamo, inoltre, siano messe in campo al più presto anche misure strutturali mirate a ridurre il costo del lavoro delle imprese, come ad esempio, la detassazione degli aumenti contrattuali”.

“In generale – continua Piccolo – crediamo che la scelta di promuovere un sistema di sicurezza sociale più saldamente fondato sul lavoro, sia un orientamento corretto, soprattutto se attuato attraverso percorsi di studio o di formazione personalizzati e coerenti con le richieste di lavoratori provenienti dalle imprese. Sarà comunque cruciale, ancora una volta – commenta il presidente di Confcommercio Vicenza -, la dimensione attiva degli interventi, sia per il buon esito dei percorsi formativi, sia del sistema di contrasto dei rischi di esclusione sociale e lavorativa”.

Confcommercio promuove poi le norme sui contratti a termine oltre i 12 mesi e fino a 24 mesi: la contrattualizzazione delle causali potrà contribuire a rispondere all’esigenza di una buona flessibilità.