Confcommercio e Comune: i bambini aspettano il Natale al Museo

L’anno scorso ha coinvolto più di 100 famiglie vicentine e quest’anno si punta a fare il bis. È l’iniziativa “Aspettando il Natale al Museo”, un autentico “regalo alla città” da parte degli operatori della Sezione 1 Centro Storico di Confcommercio Vicenza, in collaborazione con il Comune di Vicenza.

Il giorno dopo l’accensione ufficiale della luminarie natalizie, infatti, vale a dire da sabato 30 novembre, prenderà il via la nuova edizione degli attesi laboratori gratuiti rivolti ai più piccoli, che tracceranno un itinerario fatto di giochi e scoperte, “a zonzo” tra il patrimonio storico, artistico e archeologico dei musei del centro.

Saranno eventi rigorosamente “genitori free”, ovvero riservati ai ragazzi tra i 6 e gli 11 anni, che vivranno un’esperienza unica, accompagnati dagli educatori di Scatola Cultura Onlus, realtà da anni impegnata nella valorizzazione del patrimonio museale.

“L’invito alle famiglie è di lasciare i loro bambini a divertirsi in questi bellissimi luoghi della cultura e usare questo tempo per girare in tranquillità tra i negozi e i locali del centro storico addobbati a festa – spiega Nicola Piccolo, presidente di Confcommercio Vicenza -. È un connubio tra cultura e shopping, dunque e abbiamo pensato sia importante rivolgerci direttamente ai più piccoli, che vorremmo si innamorassero del nostro centro storico, fossero entusiasti di tornarci in futuro diventando così i primi testimonial della bellezza della nostra città”.

“Centinaia di bambini quest’anno hanno esplorato i nostri musei con occhi pieni d’incanto e di curiosità! – afferma Ilaria Fantin, assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città – Tra momenti ludici e didattici stiamo fidelizzando il nostro pubblico più giovane, grazie all’esperienza delle operatrici e degli operatori di Scatola Cultura. La collaborazione con Confcommercio ci permette di offrire anche quest’anno un regalo di Natale alle famiglie, libere di godersi il centro storico in festa”.

Quattro gli appuntamenti programmati nei sabato pomeriggio, che si svolgeranno su due turni: il primo dalle ore 15.00 alle ore 16.45 e il secondo turno dalle ore 17.00 alle 18.45.

Si inizia il 30 novembre con “Souvenir da Palazzo Thiene”, nel quale i bambini andranno a caccia di dettagli decorativi e simboli naturali tra gli splendidi ambienti delle Gallerie di Palazzo Thiene, esplorando fregi, decorazioni e opere d’arte e realizzando, alla fine, ispirati da tanta bellezza, un proprio souvenir natalizio unico.

Sabato 7 dicembre ci si sposta alla Chiesa di Santa Corona e al Museo di Palazzo Chiericati con “Il mio presepe artistico”, un laboratorio creativo che accompagnerà i bambini in un viaggio tra architettura e spiritualità, durante il quale cogliere spunti e idee per creare il proprio personalissimo “presepe”.

Sabato 14 dicembre, al Museo Naturalistico Archeologico, ecco l’appuntamento con “Natale & Archeologia”, un divertente laboratorio di modellazione dell’argilla. In questo incontro, i bambini esploreranno il mondo dell’archeologia e della preistoria per poi immaginare, modellare e personalizzare uno splendido decoro natalizio.

Infine, sabato 21 dicembre, appuntamento con le “Sfere di Natale… alla Palladio!”, un’attività creativa che porta i bambini alla scoperta degli elementi architettonici della Basilica Palladiana, per poi creare decorazioni natalizie uniche.

Ogni laboratorio ha una capienza massima di 15 bambini.

“L’idea di questi laboratori – spiega Valentina Carpanese, presidente di Scatola Cultura – nasce dalla volontà di far trascorrere del tempo di crescita e qualità nei musei civici del centro città ai bambini che accompagnano i loro genitori nelle giornate di sabato. Abbiamo studiato diversi filoni tematici per stimolare la creatività e l’esplorazione attiva di ogni ragazzo, l’apprendimento ed il potenziamento delle sue abilità personali, con l’obiettivo di fidelizzare i più piccoli ai Musei e avvicinarli all’incantevole patrimonio della città di Vicenza”.

L’iscrizione ai laboratori, che hanno posti limitati, avviene attraverso il sito www.scatolacultura.it.

