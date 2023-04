Claudio Cicero: “Tav progetto inesistente a est catastrofico a ovest”

Riceviamo e pubblichiamo, da Caludio Cicero candidato sindaco.

Il progetto per la linea TAV semplicemente non c’è, ma il sindaco uscente non può limitarsi ad addossare tutte le responsabilità alla precedente amministrazione. Rucco non ha praticamente fatto nulla a riguardo e si sveglia solo adesso perché ha paura della verità che sta emergendo. La mancanza assoluta di chiarezza su un progetto tanto importante è un prova della paralisi operativa che ha caratterizzato in questi anni sia l’amministrazione comunale, sia quella provinciale, fino a pochi mesi fa entrambe facenti capo a Francesco Rucco. Ritengo invece indispensabile chiedere immediatamente una moratoria sospensiva di sei mesi dei lavori del tratto da Ponte Alto a Settecà al fine di rendere “unico” il progetto di attraversamento di Vicenza della tratta ovest con quella est prendendo in considerazione la soluzione a tre binari per la parte ovest del tracciato e definire una volta per tutte ciò che succederà ad est. Consapevole della sua debolezza e di una sempre più probabile debacle elettorale, il sindaco risponde alle obiezioni sul suo operato in modo confuso ed inutilmente polemico, senza dare invece le necessarie risposte alla cittadinanza.