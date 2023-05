Cinema di qualità a 3 euro nel Vicentino: i film in proiezione domani (martedì 16 maggio)

Terzo martedì di proiezioni a tre euro nelle sale di Vicenza e provincia

Nelle sale di Vicenza e provincia nuovo appuntamento martedì 16 maggio con le proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In città, questo terzo martedì di rassegna vede il Cinema Odeon propone, alle 16.00, 18.15 e 20.30, la visione di “AIR – La storia del grande salto” (USA, 2023,150’) di Ben Affleck. Il film racconta l’incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport, quanto la cultura contemporanea, con il lancio del marchio ‘Air Jordan’.

In provincia, al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa troviamo, alle 18.00 e alle 20.00, “Oltre le rive” (Italia, 2021, 80’) di Riccardo De Cal. Il Piave è conosciuto per essere il fiume sacro alla patria. Il dramma della guerra e il disastro del Vajont ne hanno segnato in modo indelebile la storia. Lungo il suo corso, passato e presente, sacro e profano coesistono in un affresco che racconta non solo un luogo ma anche le complesse vicende di chi lo abita.

La proposta di questa settimana al Cinema Busnelli di Dueville, alle ore 17.00 e alle 21.00, è il film “Everything Everywhere All at Once” (USA, 2022, 139’) di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, film trionfatore all’ultima Notte degli Oscar 2023 nelle categorie miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura originale, migliore attrice protagonista, migliori attore e attrice non protagonisti e miglior montaggio. Evelyn Wang gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema.

Doppio appuntamento, infine, al Multisala Starplex di Marano Vicentino. Alle 18.45 inizia “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” (Italia, 2023, 98’) di Pupi Avati. Bologna, anni 70. Marzio, Samuele e Sandra sono giovanissimi e ognuno ha un suo sogno da realizzare. La musica, la moda, o forse la carriera. I due ragazzi, amici per la pelle, fondano il gruppo musicale I Leggenda e sognano il successo. Sandra è un fiore di bellezza e aspira a diventare indossatrice. Qualche anno dopo, nella quattordicesima domenica del tempo ordinario, Marzio sposa Sandra mentre Samuele suona l’organo. Quella ‘quattordicesima domenica’ diventa il titolo di una loro canzone, la sola da loro incisa, la sola ad essere diffusa da qualche radio locale. Poi un giorno di quei meravigliosi anni Novanta in cui tutto sembra loro possibile, si appalesa all’improvviso la burrasca, un vento contrario e ostile che tutto spazza via. Segue, alle 18.50 e 21.05, il film “La caccia” (Italia, 2023, 100’) di Marco Bocci. Quattro fratelli molto diversi tra loro si ritrovano, dopo un lungo periodo lontani, in occasione di un lutto improvviso, la morte del padre. Si rincontrano tutti in quella grande villa dove hanno trascorso insieme gli anni dell’infanzia e scoprono, con loro grande sorpresa, che l’abitazione è l’unica eredità lasciata loro dal padre. Decidono di comune accordo di vendere la casa, nonostante ancora oggi nasconda una terribile verità. Il ricavato dalla vendita, però, non è sufficiente a sanare i problemi economici di ognuno di loro, così Luca propone ai fratelli una soluzione per un verso estrema, ma degna di suo padre.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.