Ciclabili, Celebron: “16 km di piste ciclabili realizzate in 5 anni, c’è chi fa propaganda e chi lavora”

Sulle piste ciclabili e sul lavoro della nostra Amministrazione non prendiamo lezioni dalle considerazioni approssimative di Possamai” dichiara il Vicesindaco, Matteo Celebron – “e più che le chiacchiere della propaganda del PD contano i numeri:

km di piste ciclabili esistenti nel 2013: 60 km

km di piste ciclabili esistenti nel 2018: 65 km

km di piste ciclabili esistenti nel 2023: 70 km

Se si aggiungono quelle già progettate e finanziate, si arriva a 78 km; aggiungendo anche quelle previste tra le opere complementari al progetto AV/AC si arriva a 81 km. Nello specifico delle piste ciclabili citate dal capogruppo del PD nel suo comunicato:

San Pietro Intrigogna: progetto pronto per essere approvato dal Comune, manca solo un parere della Società A4, più volte sollecitato e non ancora pervenuto;

Tormeno: progetto pronto per approvazione in conferenza dei servizi resa necessaria da variante urbanistica che serve per dare il via al progetto;

Bertesinella: progetto pronto, va in approvazione (Giunta) a giorni, poi va subito in gara.

In soli 5 anni la nostra giunta ha realizzato, progettato e finanziato 16 km di piste. Il Pd del candidato sindaco attuale negli stessi 5 anni ne aveva realizzati 5. Con il centrodestra e Rucco alla guida della città si ottengono più di tre volte le piste ciclabili del PD e la sinistra ambientalista solo a parole.

Il candidato sindaco attuale del PD” – continua Celebron – “dimostra ancora una volta di non conoscere Vicenza e i vicentini e tantomeno di essere affidabile quando parla sia del passato che del futuro. Non sa neanche cosa ha fatto questa Amministrazione, critica a sproposito ma soprattutto quando parla non ricorda e non sa neanche cosa non ha fatto il suo PD quando governava fino a 5 anni fa. Ma lo ringraziamo” – conclude il vicesindaco- “perché ogni giorno che passa offre la possibilità a Francesco Rucco e al centrodestra di dimostrare sempre più concretamente il buon lavoro fatto dal centrodestra in questi cinque anni. Queste sue uscite testimoniano quanto Possamai, molto più interessato in questi giorni a far parte della nuova segreteria del Partito Democratico a Roma che alla città, poco conosca le cose fatte in questi cinque anni di amministrazione. Lui era impegnato e distratto nella sua perenne campagna elettorale, noi qui a lavorare per Vicenza e i vicentini”.