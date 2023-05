Cicero: “Completiamo i parcheggi del quadrante del centro storico per ridrae vita alla città”

Il candidato sindaco Claudio Cicero propone una ridefinizione dei principali parcheggi cittadini nell’ottica di valorizzare il centro storico e dare spazio ai posti auto per aiutare sia il commercio che la residenza. “I parcheggi del centro sono progetti miei e conosco bene come fare ora per riadattarli alle esigenze attuali – dichiara Cicero. Quello che si deve attuare è l’aggiornamento e l’ampliamento dei quattro parcheggi che completano il quadrante del centro storico. A nord il fogazzaro, a sud l’eretenio, a ovest il verdi e a est il canova rifatto”. Per quanto riguarda il Fogazzaro, che Cicero da consigliere delegato della giunta Variati realizzò recuperando l’area parzialmente dismessa, il progetto è di abbattere il magazzino presente per recuperare almeno 80 posti auto. Il Canova va invece raddoppiato con un interramento già approvato da carotaggi commissionati alla sopraintendente di Padova che si espresse favorevolmente. “Con il Canova rifatto avremo Piazza Matteotti finalmente libera – prosegue Cicero – e la possibilità di realizzare all’ex macello un mercato permanente di eccellenze della nostra enogastronomia”. Per l’eretenio si prevede una struttura sopraelevata per avere un parcheggio meccanizzato veloce senza nessuno scavo. “Il centro deve poter tornare rigoglioso con molta residenza ed attrazione turistica – spiega il candidato della lista impegno a 360° – e questo può avvenire solo se ci sono dei parcheggi a disposizione con una tariffazione corretta che può dare le risposte all’utenza che viene da fuori città”.