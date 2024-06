CHIAMPO – Incendio in azienda, che viene evacuata

CHIAMPO, INCENDIO DEL FILTRO DI UNA SABBIATRICE

Alle 21:30, di mercoledì 19 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’industria a Chiampo per l’incendio di un filtro di una sabbiatrice all’interno dell’azienda Came: nessuna persona è rimasta coinvolta.

I vigili del fuoco arrivati da Arzignano hanno spento il filtro della sabbiatrice posta all’esterno del capannone, mentre l’azienda a scopo cautelativo era stata evacuata. Dopo le operazioni di completo spegnimento e bonifica il personale ha fatto rientro all’interno del capannone e l’attività lavorativa è ripresa normalmente.

Le operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.