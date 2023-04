Celebron: “Sul PNRR Possamai gioca con i numeri e non pensa al bene della città”

“A leggere le dichiarazioni e la propaganda del candidato del PD Possamai diventa evidente che pur di colpire la nostra Amministrazione è disposto a passare sopra a chiunque. Compresa la città di Vicenza” – dichiara il Vicesindaco Matteo Celebron – “Non ci metteremo a spiegare alla propaganda dem che i risultati raggiunti sui finanziamenti PNRR sono straordinari, indipendentemente dal criterio con cui si va a definire il confronto con le altre città. Questo lo sta facendo già Possamai, giocando con i numeri come un apprendista stregone che deve dimostrare solo di essere all’altezza di un compito più grande di lui. La sindrome da primo della classe si vede tutta e la sua “lezioncina” sul ruolo e sui successi di Vicenza nel PNRR è solo tesa a voler dimostrare che si poteva fare meglio. Quello che si dimentica di dire è che i finanziamenti ci sono, i progetti anche, che nessuno, lui compreso, del partito democratico in questi anni ha aiutato la città di Vicenza ad ottenere risultati migliori nell’ ottenimento di risorse per questo territorio. Abbiamo fatto il territorio e le associazioni e abbiamo fatto bene. Nessuna Amministrazione a Vicenza ha mai avuto queste disponibilità e parliamo di dati oggettivi. Poi” – conclude Celebron – “l’ex consigliere comunale Possamai può anche raccontare un’altra storia, ma è la solita illusione ottica con cui sta provando a narcotizzare la città da dicembre in poi”.