Celebron: “Ricarica per auto elettriche a Vicenza, avviata la posa e l’attivazione delle prime colonnine”

“La città di Vicenza continua a compiere importanti passi avanti verso una mobilità più sostenibile e a basso impatto ambientale. In questo contesto, è con grande entusiasmo che annunciamo la posa di nuove colonnine di ricarica per auto elettriche in tutta la città”. Questo il commento di Matteo Celebron, vicesindaco e candidato alle prossime elezioni amministrative per la città di Vicenza.

“Grazie alla collaborazione tra il Comune di Vicenza e diversi operatori economici – afferma Celebron – sarà possibile disporre di una rete capillare di punti di ricarica per auto elettriche. Le colonnine saranno posizionate in punti strategici per garantire la massima accessibilità agli utenti. Le prime due stazioni di ricarica, posizionate da AGSM-AIM, che danno la possibilità di servire contemporaneamente quattro postazioni, sono state installate in viale Trieste presso il parcheggio della stazione ferroviaria di Anconetta, ed in via del Mercato Nuovo presso l’omonimo parcheggio”.

“Con l’installazione di queste colonnine di ricarica – continua Celebron -, la città di Vicenza vuole dare un forte segnale di attenzione nei confronti dell’ambiente e delle nuove forme di mobilità sostenibile. Nelle prossime settimane proseguirà la posa di ulteriori stazioni di ricarica in accordo con i maggiori operatori di settore che avevano partecipato alla manifestazione di interesse pubblicata dal settore Mobilità del Comune di Vicenza nel gennaio scorso. A compimento del programma della mobilità elettrica predisposto dal Comune, saranno circa una novantina le stazioni disponibili in città”.

“La posa delle colonnine di ricarica per auto elettriche – conclude Celebron – è solo il primo passo di un ampio progetto di sviluppo della mobilità sostenibile nella città di Vicenza. Il Comune sta già lavorando a nuove iniziative per incentivare l’uso di mezzi a basso impatto ambientale e ridurre l’inquinamento atmosferico. Grazie alla collaborazione e all’impegno di tutti i cittadini, siamo sicuri di poter creare una città sempre più green e vivibile”.