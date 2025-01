Carnevale Venezia, un’app con IA svela l’itinerario su Casanova

Per il Carnevale di Venezia dedicato al “tempo di Casanova” – dal 14 febbraio al 4 marzo 2025 – sarà disponibile una ‘Easy guide’ con IA che permetterà di scoprire luoghi legati al leggendario scrittore.

“AI Marco Polo in Easy Guide – spiega Laura Trevisan, project manager della rete I Love Tourist – è la prima intelligenza artificiale operativa da oltre un anno al servizio degli ospiti a Venezia.

Per il Carnevale 2025 gli hotel e le strutture ricettive potranno offrire un esclusivo itinerario che integra i programmi ufficiali con un’esperienza culturale inedita”.

L’obiettivo è quello di far scoprire Giacomo Casanova e la sua epoca in una visione “non stereotipata”, ma basata sulle più recenti ricerche riguardanti lo scrittore, che hanno restituito una rappresentazione autentica e ancora oggi riconoscibile nei luoghi che Casanova frequentava a Venezia.

Grazie alla collaborazione con l’associazione albergatori (Ava), i turisti saranno guidati verso tutti i luoghi delle attività ufficiali del Carnevale, ma potranno seguire anche un itinerario ‘casanoviano’, ispirato ai testi dello scrittore e giornalista Alessandro Marzo Magno, che conduce ai luoghi chiave della vita e delle vicende di una delle figure più celebri della storia della Serenissima.ANSA VENETO