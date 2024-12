Capodanno a Vicenza: tutte le info

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il grande Capodanno di Vicenza animerà la serata del 31 dicembre per festeggiare l’arrivo del 2025. La festa è confermata in viale Roma che, come avvenuto lo scorso anno, accoglierà tutti coloro che vorranno trascorre alcune ore in compagnia tra musica ed animazione.

L’iniziativa, ad ingresso libero, è organizzata da Comune di Vicenza con Consorzio Vicenza è e Agsm Aim.

A presentare il programma c’erano oggi in sala Stucchi a Palazzo Trissino l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio, il presidente del Consorzio Vicenza è Giulio Vallortigara Valmarana e Marco Cavax di Radio Wow.

«La grande festa del Capodanno a Vicenza verrà organizzata di nuovo in viale Roma che ancora una volta sarà palcoscenico di un grande evento e che garantisce sicurezza per tutti i presenti – ha detto l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio -. Ci sarà anche un’area per il consumo di cibo e bevande già attiva dal pomeriggio visto che in prossimità c’è anche la pista di ghiaccio; ci aspettiamo quindi tante famiglie che animeranno il centro e l’area di viale Roma per tutta la giornata. Lo spettacolo del format Countdown di radio Wow inizierà dalle 21 con musica dagli anni 90 ad oggi».

«Il Capodanno rientra nel fitto calendario di iniziative predisposto dal Comune di Vicenza con il Consorzio Vicenza è, un’ottima occasione per tenere vivo il centro storico e offrire ai cittadini e turisti tante opportunità. Una modalità anche questa per far si che Vicenza sia sempre più un attrattore per chi viene in visita da fuori città e naturalmente un luogo da vivere per tutti i cittadini» – ha commentato il presidente del Consorzio Vicenza è Giulio Vallortigara Valmarana.

La notte di festa inizierà alle 21 nel grande palco in viale Roma con le migliori hit pop dance dagli anni 90 ad oggi proposte dai dj’s di Radio Wow countdown Marco Cavax e Andrea Meggio, presentate da Aryfashion e con la voce di Mary K.

Sul palco il corpo di ballo si cimenterà in scenografie trascinanti. Il tutto sarà ancora più coinvolgente grazie ad effetti pirotecnici per una serata ricca di emozioni fino alle 2.

Per rendere più accogliente la zona dedicata alla festa ci saranno un’area food con l’allestimento dello stand del Birrone.

Prima delle 21 e durante la festa nell’esedra di viale Roma è a disponibile la pista di ghiaccio coperta.

Info: https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Capodanno-a-Vicenza-2025