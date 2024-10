Caldogno, dal 25 ottobre un mese di iniziative in favore delle donne

Non una singola giornata o proposta, ma un intero mese di iniziative per tenere alta l’attenzione e sensibilizzare le persone sul tema della violenza di genere, per difendere e valorizzare il ruolo delle donne nella nostra società. In avvicinamento al 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Caldogno propone una ricca rassegna di appuntamenti che comincerà esattamente un mese prima, venerdì 25 ottobre: alle 20.30 il Salone Nobile di Villa Caldogno ospiterà arte, teatro e danza nello spettacolo “Stelle: sentinelle di bellezza”. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.

Giovedì 14 novembre alle ore 20.30 si terrà quindi in Sala Fogazzaro la tavola rotonda dal titolo “C’è chi il diavolo l’ha visto in faccia: testimonianza di una donna vittima di violenza”: condurrà la serata lo psicologo Diego Giron e interverranno Ornella Argentin, l’avvocato Erika Magnabosco, la referente del progetto Schegge e presidente dell’associazione L’IdeAzione Marzia Garofletti, la scrittrice Rossella Menegato.

Dal 19 al 29 novembre le opere visive e gli elaborati del concorso “Donne. Vita e Libertà”, realizzati dai ragazzi delle scuole medie e superiori, saranno esposti nelle barchesse di Villa Caldogno

Sabato 23 novembre alle 20.30 al teatro Gioia andrà invece in scena lo spettacolo “Non di sola violenza – Artemisia Gentileschi, Lady Holland, Sibylla Merian e Cia Salviati, tra viaggi, arte e scienza”, sempre ad ingresso libero.

Domenica 24 novembre avrà il via la consueta marcia silenziosa contro la violenza sulle donne e al termine si terrà la premiazione del concorso “Donne: Vita e Liberta” nella sala annessi di Villa Caldogno, con l’intervento degli psicologi Luisanna Paiusco e Diego Giron.

Durante la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lunedì 25 novembre, tutti i cittadini saranno infine invitati a posizionare sulla scalinata di Villa Caldogno un paio di scarpe rosse, simbolo dell’impegno per questa importante causa; per l’intera settimana, quindi, l’illuminazione serale della Villa sarà appunto caratterizzata dal colore rosso.

«La violenza contro le donne, fisica e psicologica, continua purtroppo a rappresentare una piaga che fa male alla nostra società – sottolinea il sindaco Nicola Ferronato –. Le istituzioni e la cittadinanza devono essere in prima linea in ogni momento dell’anno per difendere la libertà, la dignità e la parità dei diritti delle donne». «Anche quest’anno – dichiara l’assessore alle Pari Opportunità, Rita Franco – abbiamo previsto un cartellone di eventi di diversa tipologia con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di persone. Un sentito grazie al Consorzio di Proloco Vicenza Nord e alla Proloco di Caldogno per il loro prezioso contributo».