Elezioni Vicenza – Bortolotto (M5S): “Anche Rucco taglierà le spese sociali e sanitarie per i vicentini?”

“Giusto il tempo sabato di avere manifestato in massa con il M5S e oltre 10 mila cittadini a Vicenza, alla seconda Manifestazione Regionale per la Sanità Pubblica, organizzata dal CoVeSaP (Coordinamento Veneto Sanità Pubblica), che gli alleati dell’uscente sindaco Rucco – dichiara Edoardo Bortolotto, candidato sindaco M5S a Vicenza – nel primo Def del governo Meloni provvedono a tagli per un settore che dovrebbe essere al centro della programmazione del futuro del nostro Paese e della nostra Vicenza. Nel disegno di questo Governo, a cui fa riferimento Francesco Rucco, ci aspetta un servizio sanitario sempre più debole e sempre più a portata di chi potrà permetterselo”.

“Assieme ai parlamentari Enrico Cappelletti e Barbara Guidolin, con Sonia Perenzoni e Simone Contro e molti nostri candidati e simpatizzanti – prosegue Bortolotto – abbiamo ritenuto di reclamare a gran voce l’impegno per il diritto alla salute, per un servizio sanitario pubblico gratuito ed universale”.

“La salute dei vicentini è un diritto, quali tagli futuri potrebbe fare anche Rucco se eletto al mio posto? Il futuro sindaco – aggiunge Bortolotto – dovrà impegnarsi affinché diritti e doveri siano applicati e rispettati, anche alzando la voce contro un Governo che limita il diritto alla salute dei vicentini e non solo.



Lo avevo rimarcato in precedenza e lo sottoscrivo oggi, dobbiamo richiamare le Istituzioni al rispetto integrale della Costituzione Italiana ed ai compiti da essa dettati.

Dopo questa riduzione di risorse che rappresenta un vero e proprio schiaffo alla carenza di personale sanitario, alle interminabili liste d’attesa e alla drammatica situazione nei nostri pronto soccorso per coerenza – conclude Bortolotto – i “Fratelli di Rucco”, farebbero meglio a cambiare nome in Fratelli di Tagli”.