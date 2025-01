Basso Vicentino – Scooterista trovato morto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Incidente mortale sulla provinciale 17, all’altezza del ponte sul fiume Guà, nei pressi dei due distributori lungo la circonvallazione leonicena. Un motociclista, a bordo di uno scooter, è caduto riportando ferite mortali. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto dalla polizia locale steso sulla corsia di sorpasso. Si tratterebbe di un vicentino con età compresa fra 40 e 50 anni, ma l’identità non è stata resa nota. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, ma al momento non sembrano essere coinvolti altri veicoli. L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico, con lunghissime code in entrambe le direzioni. Le indagini sono in corso.