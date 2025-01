Basso Vicentino – Brucia la casetta della Pro Loco di Campiglia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Poco dopo le 13:00, di lunedì 13 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Pavarano a Campiglia dei Berici, nello spazio antistante la Chiesa per l’incendio di una casa in legno della pro loco. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Lonigo e Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo ad evitare un rogo generalizzato. Operazioni di estinzione rese particolarmente delicate per la presenza anche di una bombola di GPL.

Bruciato gran parte del materiale che si trovava all’interno, soprattutto sedie e tavoli messe a deposito. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio dei vigili del fuoco intervenuti.

Le operazioni di bonifica sono in fase di ultimazione.