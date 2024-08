Basso Vicentino – Auto contro tubo del gas: rischio incendio, ferito il conducente

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO!

Vai al link: https://whatsapp.com/channel/0029VamMqWZDzgTBs9e3Ko3c

La notte scorsa, poco dopo le 23:00 di venerdì 30 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pradonego ad Orgiano per il principio d’incendio di un’auto finita fuoristrada contro una tubazione del gas metano di media pressione di una casa, che è stata rotta: leggermente ferito l’autista.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Lonigo e in supporto da Vicenza, hanno spento il principio d’incendio dell’auto e tamponato la perdita di gas di metano di media pressione a ridosso dell’abitazione, che comunque ha continuato a fuoriuscire. I tecnici della rete gas per bloccare la perdita hanno dovuto fare intervenire una ditta di scavi per intercettare il chiusino, che si trovava circa un metro sottoterra. I vigili del fuoco nel frattempo hanno intanto abbassato con un getto nebulizzato d’acqua la nuvola di gas e provveduto alla sicurezza degli operatori.

L’uomo alla guida della Opel Corsa è stato assistito dal personale sanitario del Suem. Sul posto anche i carabinieri.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore con la chiusura della valvola di gas.