Bassano – Tubatura del gas danneggiata durante i lavori, disagi per la circolazione. Il sindaco Finco: “Inaccettabile!”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Nel primo pomeriggio di oggi, viale XI Febbraio a Bassano del Grappa è stato riaperto al traffico dopo essere stato chiuso per circa due ore a causa di una fuga di gas. La dispersione è stata provocata dalla rottura di una tubatura del gas durante i lavori di posa della fibra ottica da parte di un’impresa estranea a Italgas.

I tecnici di Italgas, intervenuti immediatamente, hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni di riparazione, garantendo la continuità del servizio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale per gestire l’emergenza e regolare il traffico durante la chiusura temporanea della strada.

La situazione è ora sotto controllo e l’area è stata dichiarata sicura.

Sulla vicenda interviene il sindaco Nicola Finco: “Sicurezza delle persone e sicurezza sul lavoro sono due principi irrinunciabili e quanto accaduto oggi a Bassano, con una fuga di gas in una zona di forte passaggio, con abitazioni, attività e scuole, non è accettabile. Spero che quanto prima si accertino le responsabilità di chi ha messo a rischio l’incolumità, prima di tutto, dei cittadini e ringrazio i Vigili del Fuoco e gli agenti del Comando di Polizia locale che sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza la zona e regolare la viabilità limitando al massimo i disagi”.