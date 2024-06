BASSANO – Rubava nelle abitazioni: arrestato 48enne

Nel pomeriggio del 19 giugno 2024, il personale del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa (VI) ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di S.G., un cittadino italiano di 48 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e residente a Bassano del Grappa, per una serie di furti in abitazione.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza, si basa su un’indagine condotta dal personale del Settore Anticrimine e del Posto di Segnalamento e Documentazione di Polizia Scientifica del Commissariato, in risposta ai numerosi furti in abitazione avvenuti nel comprensorio bassanese nei mesi di gennaio e febbraio di quest’anno.

L’indagine è iniziata in seguito a un intervento della Squadra Volante locale per un furto in abitazione e imbrattamento con bomboletta spray avvenuto a febbraio a Rossano Veneto (VI). Durante l’attività investigativa successiva, si è accertato che l’uomo era responsabile di altri furti in abitazione nel bassanese, utilizzando sempre lo stesso modus operandi: eseguiva lavori di ristrutturazione edile presso alcune abitazioni e, approfittando dell’assenza dei vicini, perpetrava i furti nelle loro case.

S.G. è stato trasferito alla Casa Circondariale di Vicenza e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.