BASSANO – Rissa con coltello: denunciato 28enne con una sfilza di precedenti

Nella giornata di ieri è stato denunciato dagli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa per il reato di minaccia aggravata e Porto di oggetti atti ad offendere, nonché sanzionato per Ubriachezza molesta, un bassanese 28enne con a proprio carico numerosi pregiudizi penali e di Polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e per falso nummario (Falsità in monete e valori equiparati e bollati).

A seguito di una richiesta di intervento da parte del titolare di un esercizio pubblico, gli agenti sono intervenuti in Piazza Libertà per una lite in strada tra più persone, delle quali una armata di coltello. Sul posto la persona che ha chiesto l’intervento ha riferito ai poliziotti di avere subito delle minacce con un coltello da parte di un giovane uomo presumibilmente italiano.

Grazie alla minuziosa descrizione fatta dalla vittima il soggetto è stato rintracciato in una via vicina con ancora il coltello in mano; questi, al momento del controllo, si è mostrato particolarmente agitato ed insofferente e, per questo motivo, i poliziotti hanno deciso di accompagnarlo presso gli Uffici del Commissariato.

Qui, a seguito della consultazione della Banca Dati del Ministero dell’Interno, si è appurato come a suo carico vi fossero svariati pregiudizi di varia natura. Poiché l’individuo si trovava in uno stato di palese alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, oltre che denunciato all’Autorità Giudiziaria, veniva anche sanzionato per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.

Il coltello in suo possesso veniva posto sotto sequestro e messo a disposizione della Autorità Giudiziaria.