Bassano – Donna si schianta con la Panda contro il Ponte degli Alpini (video)

Spettacolare incidente nella serata di mercoledì 2 ottobre: una Fiat Panda hybrid si è schiantata contro il Ponte degli Alpini, precisamente contro Porta Bassano. L’auto, guidata da una donna che fortunatamente non ha riportato ferite, scendendo da via Gamba ha proseguito dritta invece di svoltare in via Ferracina, colpendo il pilastro del ponte. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, ma si ipotizza un malore, un guasto o una distrazione. Nessuna persona è stata coinvolta, nonostante la presenza di passanti nella zona. La polizia locale e il soccorso stradale sono intervenuti sul posto. I danni al ponte sembrano minimi, ma saranno valutati ulteriormente.