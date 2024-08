BASSANESE – Controlli all’Ama Festival: due segnalati, trovata droga abbandonata

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO!

Nella serata del 24 agosto 2024, nell’ambito del servizio di ordine pubblico predisposto dalla Questura di Vicenza per la manifestazione “AMA Music Festival 2024”, i Carabinieri della Stazione di Romano d’Ezzelino, in collaborazione con il Nucleo Cinofili Carabinieri di Torreglia (PD), hanno segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti:

un 31enne della provincia di Trento, trovato in possesso di due spinelli confezionati con hashish;

una 32enne della provincia di Treviso, trovata in possesso di 1,0 grammo di hashish.

Nel corso dell’attività ispettiva nelle aree circostanti la manifestazione, i militari hanno inoltre rinvenuto, abbandonati e nascosti nella vegetazione, 10 spinelli, 3 grammi di hashish e 0,30 grammi di marijuana.