BASSANESE – Arrestati i Bonnie & Clyde dei supermercati: fermati a Vicenza

La sera del 23 agosto 2024, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa hanno arrestato una donna italiana di 33 anni e il suo compagno di 35 anni, di origine senegalese, entrambi residenti a Bassano del Grappa, con l’accusa di furto aggravato e continuato in concorso.

I militari della Sezione Operativa, sospettando fortemente la coppia di essere responsabile di numerosi furti ai danni di supermercati e altri esercizi commerciali in tutta la provincia di Vicenza, avevano predisposto un servizio di pedinamento. La coppia, solita spostarsi a bordo di una piccola utilitaria nera, è stata seguita attentamente dai carabinieri.

Nel pomeriggio del 23 agosto, i due sono entrati in un supermercato di Marostica, dove hanno pagato poco più di 5 euro di generi alimentari. Tuttavia, all’uscita, uno dei due portava in spalla un vistoso zaino. Sono poi risaliti rapidamente sull’auto, con la donna alla guida. Circa un quarto d’ora dopo, hanno raggiunto un altro supermercato, questa volta a Breganze. Qui, l’uomo è sceso dall’auto e ha rapidamente caricato a bordo un monopattino non assicurato con lucchetto, parcheggiato davanti all’ingresso del supermercato. Subito dopo, si sono diretti velocemente verso Vicenza, sempre seguiti con discrezione dai carabinieri.

Giunti a Vicenza, nei pressi dello stadio Romeo Menti, i due sono stati fermati con l’assistenza dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vicenza. Nel veicolo sono stati trovati sia il monopattino che lo zaino, che conteneva 15 confezioni di tonno e carne in lattina, per un valore complessivo di 135 euro, probabilmente rubate poco prima nel supermercato di Marostica. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, identificati nel direttore del supermercato e nella proprietaria del monopattino, una 21enne di Breganze, il cui valore è stato stimato in 1200 euro.

Dopo le formalità di rito e su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Vicenza, la donna e l’uomo, già soggetti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sono stati arrestati per furto aggravato continuato in concorso. La donna è stata posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a Bassano del Grappa, mentre l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Tenenza CC di Dueville, in attesa del processo per direttissima che si è tenuto la mattina del 24 agosto 2024. Al termine del processo, il Giudice del Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto e disposto nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Bassano del Grappa, con l’obbligo di non allontanarsi dall’abitazione dalle 20:00 alle 06:00, e l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.