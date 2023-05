Ballottaggi, Possamai: “Seggi nelle scuole andavano evitati”

I seggi elettorali nelle scuole sono “un disagio per le famiglie che si doveva evitare”.

Lo afferma il candidato sindaco del Pd nel ballottaggio delle amministrative a Vicenza Giacomo Possamai.



“All’inizio della campagna, quattro mesi fa – aggiunge -l’avevo proposto: ‘troviamo un’alternativa ai seggi nelle scuole, così da ridurre il disagio per le famiglie’. Avevamo anche offerto al sindaco uscente il nostro aiuto per individuare assieme le possibili soluzioni alternative. Rucco, purtroppo, ha respinto l’idea, dicendo come spesso fa che il problema non era più risolvibile”.

“Bene, noi – conclude Possamai – assumiamo un impegno chiaro: affronteremo il tema fin da subito, se saremo scelti, senza aspettare le prossime elezioni. Chi amministra un territorio deve trovare soluzioni per risolvere problemi ai cittadini, non perdere tempo a spiegare perché non ci è riuscito”. (ANSA).