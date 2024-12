Arzignano – Finisce nel torrente Chiampo mentre passeggia: salvato dai pompieri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

ARZIGNANO, SCIVOLA MENTRE PASSEGGIA LUNGO LA CICLABILE E FINISCE NEL TORRENTE CHIAMPO

Alle 15:00, di martedì 17 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Zeno ad Arzignano in prossimità del ponte per soccorrere un signore 76 enne scivolato nel torrente Chiampo, mentre stava passeggiando lungo la ciclabile.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa dal locale distaccamento ha raggiunto l’uomo prestandogli le prime cure e coprendolo in quanto era tutto bagnato e a rischio ipotermia. L’uomo è stato accompagnato fino al piano stradale dove è stato preso in cura dal personale del Suem che l’ha trasferito in ospedale.