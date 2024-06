ARZIGNANO – Era stato espulso: arrestato al bar

La Compagnia Carabinieri di Valdagno ha intensificato il pattugliamento ad Arzignano e nell’Ovest Vicentino, concentrandosi in particolare sui quartieri Castello, Mantovano e Villaggio Giardino nel centro di Arzignano. Numerosi servizi perlustrativi ad ampio raggio sono stati disposti, con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri di Venezia-Mestre.

Durante un controllo coordinato la mattina del 30 maggio 2024 in Piazza Pellizzari, i Carabinieri hanno notato un uomo nel bar “Italia” il cui abbigliamento trascurato e atteggiamento guardingo lo rendevano sospetto. L’uomo, un 42enne di nazionalità albanese, è stato immediatamente fermato e identificato, risultando destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna a 5 mesi inflitta dal Tribunale di Asti per aver fatto rientro in Italia dopo un’espulsione. Dopo le formalità di rito presso la Compagnia di Valdagno, l’arrestato è stato trasferito alla casa circondariale di Vicenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Oltre all’arresto, il servizio coordinato, esteso anche ai centri di Montebello, Montecchio Maggiore, Creazzo e Sovizzo, ha portato al controllo di 90 persone, 70 veicoli e 15 esercizi pubblici. Sono state elevate 10 sanzioni per violazioni al codice della strada e sequestrati 30 grammi di sostanze stupefacenti durante 10 perquisizioni personali e domiciliari. Questa intensa attività operativa è il risultato della forte sinergia tra i reparti dell’Arma presenti sul territorio, efficacemente coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Valdagno per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.