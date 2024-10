Arzignano – Ci siamo! Domenica la 10a edizione della StrArzignano

DOMENICA LA DECIMA STRARZIGNANO TROFEO AUTOVEGA

260 i runners che si sfideranno sulla 10km nazionale. Zamperetti e Scorzato i favoriti

Attesi 4000 non competitivi con le scuole in prima fila. Sabato la Strakids

Un weekend ricco di eventi per Arzignano. Domenica sei ottobre le strade cittadine torneranno ad essere percorse da runners e dai podisti in occasione della decima edizione della “StrArzignano – Trofeo Autovega”. Si tratta di una delle gare Fidal più rilevanti su scala regionale sulla distanza omologata dei 10 km, organizzata dall’Atletica Arzignano e dall’Atletica Ovest Vicentino in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Arzignano, sotto l’egida di Fidal, Coni, Uisp e il Patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Vicenza e dell’Ulss 8 berica. Una due giorni all’insegna dello sport per la città di Arzignano partendo dal sabato pomeriggio della vigilia con la Strakids&GiocoAtletica per i più piccoli e domenica con la gara e la marcia non competitiva, grazie anche al sostengo di numerosi partners tra cui Banca delle Terre Venete, Euroventilatori e We_Beat Centri Fitness. Tanta buona musica lungo il percorso con le band del territorio pronte ad esibirsi per allietare il passaggio dei corridori e camminatori.

Oltre 260 gli agonisti con Zamperetti e Scorzato tra i principali accreditati

La partenza per la gara agonistica è fissata alle ore 10 da Piazza Libertà e vedrà impegnati ben 260 runners che si cimenteranno sui 10km, un aumento del 15% rispetto al 2023.

Al maschile i favori del pronostico vanno al giovane Andrea Zamperetti (classe 2002 Pol. Montecchio Precalcino). Il pettorale numero 1 è stato assegnato al medico arzignanese Andrea Fortuna (Atl. Ovest Vicentino Run) che ricalcando le imprese passate nel 2024 è stato pluricampione mondiale tra i medici nelle distanze dagli 800 ai 5000 metri con 3 ori e 1 argento. Al femminile attenzione a Tiziana Scorzato (Vicenza Marathon) e a Ilaria Garavello (Vis Abano). Al debutto anche Atletica Pedemontana Veneta, la neo società co-fondata da Atletica Arzignano e Ovest Vicentino con il Marconi Cassola, che punteranno in particolare ai podi under 20 e under 18. Si tratta di Mosè Ferraro, Pietro Guglimini, Alberto Baron e Chiara Finco, allenati dall’ex mezzofondista Fabiana Bavaresco.

StrArzignano non competitiva Trofeo Euroventilatori: tre percorsi per tutti

In abbinata alla gara, sempre alle 10 ma immediatamente dopo la partenza degli agonisti scatta la marcia non competitiva a passa libero (passeggiata o corsa) con tre possibili percorsi tra cui scegliere 3, 7 o 12km, denominata StrArzignano Trofeo Euroventilatori. Possibile iscriversi fino a domenica mattina prima fino alle 9:50 nei pressi della partenza, in Piazza Libertà. Le prime centinaia di iscrizioni sono state favorite dai progetti per scuole e associazioni sportive con la possibilità di ricevere importanti incentivi in funzione del numero di partecipanti.

Vigilia dedicata ai più giovani nelle piazze cittadine

Sabato 5 ottobre sarà la volta della StraKids&GiocoAtletica, un evento non agonistico dedicato esclusivamente ai bambini e ai ragazzi (dai 3 ai 14 anni) e totalmente gratuito grazie allo sponsor AutoVega.

In Campo Marzo sarà allestito un mini villaggio dedicato alla sperimentazione delle varie discipline dell’Atletica Leggera: corsa, corsa con ostacolini, prove di lancio e di salto, attivo dalle 16:00 alle 17:00. Presente lo Staff tecnico dell’Atletica Arzignano/Atletica Ovest Vicentino e alcuni campioncini di casa. Al termine spazio alla tradizionale StraKids che permetterà ai giovanissimi di cimentarsi su diverse distanze in percorsi tracciati nelle piazze del centro cittadino. Alla fine della manifestazione, con il solo scopo di far divertire i bambini, saranno consegnati gadget e omaggi a tutti i partecipanti.

Nella foto: la partenza della StrArzignano Trofeo AutoVega 2023, foto Marzotto