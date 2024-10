Arriva Halloween – Gli eventi del mistero in provincia di Vicenza (e cè’ anche ‘Assassinio sulla Vaca Mora’)

Entra nel vivo “Veneto: spettacoli di Mistero”, il festival promosso da Regione del Veneto e realizzato dalle Pro Loco regionali dedicato interamente a storie e misteri di un variegato territorio che si estende dal mare alla montagna.

Con l’arrivo di Ognissanti, infatti, la 16^ edizione della rassegna proporrà in tutte le sette province eventi e appuntamenti originali dedicati ai luoghi leggendari e misteriosi del Veneto.

Fil-rouge che unirà tutti gli appuntamenti del 2024 saranno Aria e Terra, elementi che da sempre sono strettamente legati alla cultura popolare, ricchi come sono di significati e interpretazioni.

In particolare, a Vicenza e provincia saranno quattrogli eventi che, nel prossimo fine settimana, animeranno altrettante località del territorio.

Giovedì 31 ottobre a partire dalle 18.00, a Villaverla, si potrà prendere parte a DELITTO IN VILLA, spettacolo multisensoriale ed itinerante all’interno delle stanze di Villa Ghellini. L’edificio del 1600, antica dimora dei Conti Ghellini, in epoca di Prima Guerra Mondiale venne adibito ad ospedale da campo per i soldati feriti che qui trovavano pace e rifugio dagli orrori della Guerra. Ma se anziché trovare ristoro, i soldati fossero vittime di spiriti irrequieti che, aggirandosi tra le stanze della villa, chiedono vendetta? Un percorso al limite tra pazzia e realtà, in cui solo al termine si potrà scoprire chi è l’assassino.

Info, costi e prenotazioni: villaverlaproloco@gmail.com – 329 30 69 382

Giovedì 31 ottobre , a Bassano del Grappa dalle 18.30 si svolgerà SOSPIRI DAL SOTTOSUOLO, percorso animato guidato lungo il Camminamento delle mura del Castello degli Ezzelini.

In collaborazione con il Teatrino delle Pulci, Le Arti per Via, l’Academia Sodalitas Ecelinorum e le coreografie di danza delle scuole di ballo: Ensemble Musica e Danza e Unique Dance Academy, i partecipanti verranno accompagnati lungo il camminamento delle mura del castello di Bassano alla scoperta di leggende e misteri del territorio con ingresso dal Portone dell’Ortazzo dalle 17.30 alle 20.30. Si dice, infatti, che tra le mura dell’antico Castello di Bassano si aggiri nella penombra sconsolato il fantasma di Bianca Dalla Porta, sposa infelice, morta tragicamente. Comparirà improvvisamente anche il fantasma di Ezzelino a cavallo che esce dai sotterranei del Castello. Dal sarcofago di Ezzelino si intravede il drago Tarantasio nato dai suoi resti mortali. Il tutto è accompagnato dal rito delle streghe il “cerchio magico”, sortilegio che le proteggeva dalla condanna al rogo. Seguirà il processo per eresia alla Strega di Bassano, mentre nel cimitero abbandonato volteggiano misteriosi fuochi fatui. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata

Info: info@probassano.it – 0424 227580

Giovedì 31 ottobre , dalle 20.00 alle 23.00, il Castello Inferiore di Marostica ospiterà LA NOTTE DEGLI SPIRITI, percorso animato guidato dedicato alla bruciante notte di Ognissanti, quando ad unire il cielo e la terra è la morte. Un paradosso che la tradizione rinnova nei secoli come celebrazione di speranza. Una storia di oggi e forse di domani, che sembra scaturire dalle profondità del tempo. La vicenda narra di un infante che, nel trastullo del gioco, si perde nel bosco e di un malvagio che, complice l’odio e l’oscurità, ne fa la propria vittima. Poiché il male separa, rende opachi e impenetrabili, l’infante scompare agli occhi del mondo. Ma è un viandante purificato dalla solitudine dello spirito a dissotterrarlo dal gelo crudo della terra. È il corpo stesso che gli si rivela con un prodigio, svelandogli l’inconsistenza della morte. Non importa quante zolle lo sotterrino. La morte non è mai chiusa in sé stessa: la vita vi dirompe come una forza che è segno di creazione ed eternità.

Evento per adulti e ragazzi dai 12 anni. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto maggiorenne. Gli organizzatori non sono responsabili sui minori.

info: 0424 72127 – info@marosticascacchi.it

Sabato 2 novembre , a Sandrigo, presso Villa Sesso Schiavo, alle ore 18.30 e 20.30 prenderà il via NEBBIA E SASSI, visita guidata teatralizzata tra le stanze affrescate della loggia cinquecentesca.

Un viaggio straordinario tra le pieghe del tempo con le anguane narratrici che rievocano la nebbia dei corsi d’acqua e accompagnano il visitatore ad ascoltare il rumore della terra, del calpestio dei sassi e vento etereo grazie al suono del violoncello. La storica dell’arte Francesca Rizzo inviterà il pubblico ad osservare le storie che si intersecano negli affreschi della Villa: il filo conduttore è il mito di Perseo, grande eroe della mitologia greca che, con il suo scudo, rappresenta un modo indiretto di affrontare l’orrore e di Medusa che simboleggia una forma mentis di pietra, contraria al cambiamento e all’evoluzione. Rappresentazione a cura della Compagnia teatrale Astichello Aps.

Per informazioni e prenotazioni: 0444 658148 – info@prolocosandrigo.it

NB: Il programma potrebbe subire variazioni in base al meteo. Si consiglia di verificare eventuali modifiche contattando direttamente gli organizzatori di ogni evento (riferimenti a disposizione sulle singole schede evento nel sito www.spettacolidimistero.it )

Info e dettagli: www.spettacolidimistero.it

(segue calendario degli eventi)

VICENZA

Giovedì 31 ottobre 2024, ore 18.30

Villaverla – Villa Ghellini

DELITTO IN VILLA – Percorso animato guidato

Giovedì 31 ottobre 2024, ore 18.30

Bassano del Grappa – Camminamento mura Castello degli Ezzelini Bassano

SOSPIRI DAL SOTTOSUOLO – Percorso animato guidato

Giovedì 31 ottobre 2024, ore 20.00

Marostica – Castello Inferiore

LA NOTTE DEGLI SPIRITI – Percorso animato guidato

Sabato 2 novembre 2024, ore 18.30 e 20.30

Sandrigo – Villa Sesso Schiavo

NEBBIA E SASSI – Visita guidata teatralizzata

Sabato 9 novembre 2024, ore 17.00

Nanto – Villa Barbaran Grassi

IL MISTERO DELLA PIETRA PARLANTE – Rappresentazione teatrale itinerante

Domenica 10 novembre 2024, ore 20.30

Brendola – Villa Pagello

LA ROSA NEL POZZO – Spettacolo teatrale

Sabato 16 novembre 2024, ore 20.30

Fara Vicentino – Teatro Parrocchiale

ASSASSINIO SULLA VACA MORA – Rappresentazione teatrale

Venerdì 15 novembre 2024, ore 20.30

Lugo di Vicenza – Villa Godi Malinverni

TERRA DI SANGUE. VENTO D’AMORE – Spettacolo teatrale

Domenica 17 novembre 2024, ore 14.30 e 16.00

Montorso Vicentino – Villa Da Porto Barbaran

LE PIETRE PARLANO… – Rappresentazione teatrale

Venerdì 22 novembre 2024, ore 20.30

Trissino – Chiesa di Sant’Andrea

ASSASSINIO NELLA PARROCCHIALE – Rappresentazione teatrale