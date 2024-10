Anomalia nel Nord Atlantico: tre uragani attivi nel mese di ottobre (Kirk, Leslie e Milton), non era mai successo

Un evento senza precedenti nella memoria dei meteorologi: attualmente, nel bacino del Nord Atlantico, sono attivi tre uragani contemporaneamente. Milton, classificato lunedì 7 ottobre come uragano di categoria 4 dal National Hurricane Center (NHC) americano, è previsto colpire prima il Messico e poi la Florida nelle prossime ore. Parallelamente, l’uragano Kirk, anch’esso di categoria 4, si sta dirigendo verso l’Europa. Secondo i meteorologi, dovrebbe perdere intensità prima di raggiungere le coste europee. A completare il quadro, la tempesta Leslie si è rafforzata fino a diventare un uragano durante il fine settimana, ma fortunatamente non sembra seguire una rotta che la porterà a colpire la terra.

Questa situazione è senza precedenti per il mese di ottobre. Milton attualmente si trova nel Golfo del Messico, mentre Kirk e Leslie sono nel cuore dell’Atlantico. Ciò che colpisce particolarmente è la posizione di Kirk, che si trova nelle vicinanze delle coste europee, una zona dove le acque solitamente non sono abbastanza calde per supportare uragani di questo tipo. Tuttavia, secondo gli esperti, le acque oceaniche si stanno riscaldando, permettendo agli uragani di avanzare in aree finora non influenzate da tali fenomeni. “Il calore è il carburante degli uragani”, spiega uno specialista, e proprio per questo motivo, fenomeni come Milton si stanno intensificando rapidamente, diventando più potenti in breve tempo.

I cambiamenti climatici stanno contribuendo al riscaldamento degli oceani, aumentando così la probabilità di una rapida intensificazione delle tempeste e il rischio di uragani più forti. Il NOAA (Osservatorio Meteorologico Americano) aveva già avvertito a maggio che la stagione degli uragani di quest’anno sarebbe stata “straordinaria”, con la possibilità di formazione di quattro a sette uragani di categoria 3 o superiore.

Inoltre, le acque più calde stanno prolungando la stagione degli uragani. Se ufficialmente questa inizia il 1° giugno e termina il 30 novembre, fino a pochi anni fa era raro vedere uragani significativi dopo settembre. Tuttavia, i cambiamenti climatici stanno riscrivendo queste regole.