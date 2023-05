Alla scoperta delle aree naturalistiche vicentine con il Consorzio Bonifica Alta Pianura Veneta

CON IL CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DELLE AREE NATURALISTICHE DELLA PROVINCIA VICENTINA

Al via la Settimana Nazionale della bonifica e dell’irrigazione, una serie di giornate dedicate alla valorizzazione dell’acqua come strumento di coesione sociale

Dal 13 al 21 maggio in tutta Italia si terrà la tradizionale “Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione” promossa a livello nazionale da ANBI e organizzata dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione di tutta Italia. Il tema di quest’anno è legato all’acqua come risorsa di vita e di coesione sociale.

Una serie di giornate dedicate all’acqua e alla sua gestione, anche ai fini irrigui. Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta in collaborazione con le Risorgive del Bacchiglione organizza sabato 13 e martedì 16 maggio, due visite guidate all’interno di questa meravigliosa oasi a nord di Vicenza. Sabato 20 maggio invece è prevista una visita naturalistica guidata al Lago di Fimon, dove sarà possibile, se i partecipanti saranno fortunati, ammirare la migrazione dei piccoli di rospo. Il Lago di Fimon è un’area di rete Natura 2000 appartenente al Sito di Interesse Comunitario Colli Berici e quindi di straordinario valore ambientale. Il Consorzio, grazie ad una convenzione con la Provincia di Vicenza, è incaricato della manutenzione e lo sfalcio del Lago e dei corsi d’acqua adiacenti, specificatamente calendarizzata e configurata salvaguardando anche in questo caso l’interazione con il sistema acquatico e faunistico del Sito Naturalistico.

Si tratta di iniziative finalizzate alla scoperta e alla valorizzazione dell’ambiente, per comprendere la storia, le bellezze dei nostri territori e la funzionalità dei Consorzi. Un momento pensato soprattutto per le famiglie e per i più piccoli, percorsi facili e di breve durata per conoscere in modo sostenibile l’importanza dell’acqua e di ecosistemi sostenibili.

“Le precipitazioni di queste ore sono significative e fondamentali per le nostre campagne. Tuttavia, si percepisce un totale squilibrio del clima, dopo un lungo periodo di siccità stiamo assistendo ora ad una fase di piogge prolungate e abbondanti.” – dichiara il Presidente Silvio Parise – “Per questa ragione le occasioni di sensibilizzazione alle tematiche ambientali, alla risorsa acqua e alla sua gestione rappresentano momenti di straordinaria importanza per il Consorzio”

Maggiori informazioni sugli eventi organizzati sono reperibili sul sito web www.altapianuraveneta.eu e sui canali social del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.