Al via la dodicesima edizione di VIOFF

Si è svolta oggi, nella Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino, la conferenza stampa di presentazione della 12ª edizione di VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro, nato dalla sinergia tra l’Amministrazione comunale di Vicenza e Italian Exhibition Group (IEG), che da venerdì 6 a domenica 8 settembre 2024 tornerà ad animare il centro storico della città con un ricco calendario di appuntamenti, che avrà quale fil rouge la valorizzazione del passato come fondamento per guardare a un domani migliore.”GOLDEN FUTURE” è il tema di questa edizione: un omaggio ai 70 anni del salone orafo internazionale più prestigioso, che proprio quest’anno celebra l’importante anniversario dalla nascita della fiera dell’oro vicentina, mirando ad esaltare il profondo legame tra tradizione e futuro, mettendo in luce il valore dell’esperienza, della competenza, della creatività e del saper fare radicato nel nostro territorio e nella nostra storia. Il fitto calendario di appuntamenti porterà nel cuore della città un’ampia proposta di attività artistiche, culturali e di intrattenimento, pensate per coinvolgere tutte le fasce d’età, con l’obiettivo di porre in risalto il meglio delle arti figurative, della musica, dell’artigianato e della creatività.

Da sinistra a destra: l’artista Ale Giorgini, Natascia Piscopo (Project manager VIOFF), Giacomo Possamai (sindaco di Vicenza), Leone Zilio (Assessore ai Grandi Eventi e al Parco della Pace di Vicenza) e Matteo Farsura (Global Exhibition Manager Jewellery & Fashion di IEG)